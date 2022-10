Marco Mengoni sarà in concerto stasera, 14 ottobre 2022, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Si tratta di una nuova tappa del tour live dopo l’anteprima negli Stadi avvenuta questa estate (e confermata anche per il 2023). Il cantante, che ha recentemente pubblicato il nuovo disco “Materia (Pelle)” eseguirà i suoi successi più noti (da Guerriero a Esseri umani) fino ai pezzi più recenti (No stress e Tutti i miei ricordi). Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti ancora disponibili e la scaletta del concerto.

Marco Mengoni, Bologna, 14 ottobre 2022, Biglietti

Il concerto di Marco Mengoni a Casalecchio di Reno (Bologna) vede la disponibilità esclusivamente di biglietti per il Secondo Settore Numerato con Visione Laterale Limitata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Marco Mengoni, Bologna, 14 ottobre 2022, Scaletta concerto

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Psycho Killer (Talking Heads cover)

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona vita

Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Bo), Come arrivare in auto e con i mezzi

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.