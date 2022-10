Alex W ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Mano ferma, disponibile da venerdì 21 ottobre 2022. Nella canzone, scritta da Alex insieme a Fabrizio Fusaro e Saverio Grandi, Alex racconta l’importanza di avere accanto una persona che è una certezza anche “quando si è rovinato tutto ed è rimasto niente” e insieme alla quale tutto è possibile mano nella mano, anche accendere un fuoco quando piove. Ecco le parole del giovane cantante di Amici 2021:

“La parola ‘amore’ nasconde tante emozioni al suo interno, in “Mano ferma” l’emozione che fuoriesce è quella dell’amore che rimane, come se il primo sguardo durasse per sempre”

Il brano segna l’inizio di un nuovo capitolo per Alex che, dopo la partecipazione ad Amici ha pubblicato l’EP “Non siamo soli” contenente i brani che ha presentato all’interno del programma: la title track “Non siamo soli”, “Sogni al cielo” (singolo certificato oro), “Accade”, “Senza chiedere permesso”, “Ammirare tutto”, “Tra silenzi (Roma)”.

Dopo i live in estate, Alex è pronto a tornare sul palco per portare la sua musica ai fan in due appuntamenti live prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, il 9 novembre a Roma (Atlantico) e il 23 novembre a Milano (Fabrique).

Alex W, biografia del cantante di Amici 2021

Alex W (vero nome Alessandro Rina) trascorre la sua adolescenza tra la provincia di Como, dove vive con la madre, e l’Inghilterra con il padre (ha frequentato il College a Cambridge e si è diplomato nel 2019). È proprio dal padre che eredita la passione per il pianoforte, una passione che lo spinge a frequentare a Londra il BIMM Institute, prestigioso college di musica dove si sono formati alcuni degli artisti più interessanti della scena internazionale (tra questi anche uno degli artisti inglesi più apprezzati degli ultimi anni, James Bay). Il suo percorso all’interno di Amici è partito nel 2021 ed è proseguito all’insegna dei brani inediti (a partire da “Sogni al cielo”, brano con cui ottiene il posto all’interno del talent e prodotto nella versione definitiva da Katoo) e del sostegno di artisti come Michele Bravi (che gli ha regalato il suo brano inedito “Senza Chiedere permesso”).