I Maneskin saranno ospiti nella prima serata del Festival di Sanremo 2022. Ad annunciarlo è stato Amadeus, durante l’edizione serale del Tg1 di domenica 16 gennaio.

Li ringrazio. Li ho semplicemente invitati e loro sanno l’affetto che Sanremo, che io e che il pubblico ha per loro. Sono la band più forte al mondo, al momento. Li aspettiamo a braccia aperte.

La band, in collegamento da Los Angeles, ha confermato la loro presenza, sottolineando la riconoscenza per quel palco del Teatro Ariston dal quale è esplosa la loro carriera, a livello internazionale.

Non vediamo l’ora, siamo prontissimi. Sarà bellissimo, sarà una grandissima emozione, è lì che è iniziato tutto questo, ringraziamo Amadeus per aver creduto al nostro pezzo. Daremo il cuore

Un ritorno simile a quello di Diodato, trionfatore dell’edizione 2020 con “Fai rumore”. Quell’anno, purtroppo, a causa dell’emergenza Coronavirus e del lockdown che ha colpito e caratterizzato diversi Paesi, la gara dell’Eurovision Song Contest fu annullata. Resta il rimpianto per un pezzo dal grande potenziale. Nel 2021, proprio Diodato è stato ospite della prima puntata del Festival. E quest’anno, fra un paio di settimane, saranno i Maneskin ad aprire la prima serata del Festival.

La band si è classificata al primo posto della classifica finale, davanti a Fedez e Francesca Michielin (con “Chiamami per nome”) e a Ermal Metta con la sua ballad “Un milione di cosa da dirti”, arrivato terzo. Ottenuti i biglietti per l’Eurovision Song Contest, i Maneskin hanno trionfato grazie soprattutto al televoto, vincendo e battendo tutti quanti. Un boom vero e proprio che ha permesso al gruppo di entrare in classifica in Inghilterra con la cover di Beggin’ e il brano I wanna be your slave tra i più ascoltati in streaming a livello internazionale. Proprio la cover di Beggin’ ha spalancato le porte degli Stati Uniti dove anche Iggy Pop ha deciso di collaborare con loro in una versione inedita di “I wanna be your slave”. Ospiti di numerosi festival americani ed europei (con sold out e tifo sfegatato), i Maneskin hanno anche aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

I secondi classificati a X Factor hanno finalmente ottenuto il meritato successo. Oltre ogni confine…