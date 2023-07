Dopo aver entusiasmato gli animi romani, i Maneskin sono pronti a infiammare Milano con il loro tour negli Stadi. La band si esibirà stasera, 24 luglio 2023, a San Siro con i loro successi più noti e i brani tratti dal loro ultimo disco, Rush!, uscito il 20 gennaio scorso. I Maneskin stupiranno ancora una volta il pubblico italiano con la loro energia ineguagliabile. Due ore di rock potente in cui ai più recenti successi “Gossip”, “Baby Said”, “Don’t wanna sleep” e “Bla bla bla” che mostrano tutta la spavalderia del rock’n’roll si alternano l’impetuosità di “Kool Kids” e “Gasoline”, fino ad arrivare alle struggenti ballad “The Loneliest” e “Timezone”. Non mancano i brani in italiano “La Fine”, “Mark Chapman” e “Coraline”, così come le amatissime “Torna a casa” e “Vent’anni”, eseguite in un avvolgente abbraccio acustico in mezzo ai fan, per ricordare come tutto è iniziato.

A seguire tutte le anticipazioni sulla scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Maneskin, Milano, 24 luglio 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto dei Maneskin allo Stadio San Siro a Milano. A seguire l’ordine di esecuzione dei brani.

Il live inizierà alle 21, l’apertura cancelli è prevista per le 19.

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

Maneskin, Milano, 24 luglio 2023, biglietti del concerto

Il concerto dei Maneskin a Milano, in calendario lunedì 24 luglio 2023, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Da settembre avrà inizio il RUSH! World Tour, la tournée mondiale – sempre prodotta e organizzata da Vivo Concerti – che li vedrà per la prima volta protagonisti nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. I Måneskin – 7,8 miliardi di streaming e 328 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 259 dischi di platino e 51 dischi d’oro – torneranno anche in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutteranno inoltre in Australia.