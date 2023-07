Seconda data venerdì 21 luglio 2023 per i Maneskin in concerto allo Stadio Olimpico a Roma. Dopo la prima tappa di giovedì 20 luglio, la band è pronta per il bis con i successi più noti della loro carriera e le hit più recenti estratte dal loro ultimo disco di inediti, Rush!, in grado di arrivare nella top ten inglese degli album più venduti. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta delle canzoni e sui biglietti.

Maneskin, Olimpico a Roma, scaletta del concerto, 21 luglio 2023

Il concerto dei Maneskin inizierà alle 21 mentre l’apertura cancelli è prevista per le 19.

Don’T Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Chosen

Own My Mind

Supermodel

Le Parole Lontane

Baby Said

Bla Bla Bla

Beggin’

In Nome Del Padre

For Your Love

Coraline

Gasoline

Timezone

I Wanna Be Your Slave

Torna A Casa

Vent’Anni

La Fine

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

I Wanna Be Your Slave

Maneskin, Olimpico a Roma, biglietti del concerto, 21 luglio 2023

Anche la seconda data dei Maneskin allo Stadio Olimpico, a Roma, venerdì 21 luglio 2023, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazioni su come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma per il concerto dei Maneskin.

Metropolitana

Linea A – fermata Ottaviano, proseguire con autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Dalla Linea A – fermata Flaminio, da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.

In treno

Dalla Stazione Termini prendere poi la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Invece dalla stazione Tiburtina, la Metropolitana linea B direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Infine, dalla Stazione Ostiense salire sulla Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini (fermata Ottaviano) e da qui prendere l’autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

In aereo

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza): prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e da qui seguire le indicazioni precedenti.

Infine, se si arriva con l’auto, dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) indirizzarsi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico.

Se si arriva dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungi il G.R.A. in direzione Flaminia e segui le indicazioni per lo Stadio.

Dall’autostrada A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungi il G.R.A. in direzione A1.

Infine, dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungi il G.R.A. direzione A1.