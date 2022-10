The Loneliest è il titolo del nuovo singolo dei Maneskin, in uscita venerdì 7 ottobre 2022. La band ha annunciato il rilascio della canzone nei giorni scorsi e, in queste ore, ha condiviso una breve anteprima video del pezzo:

Le aspettative legate al loro comeback sono alte dopo “Supermodel“, presentato in anteprima all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino.

Vestiti Gucci, la band ha condiviso alcuni scatti per anticipare le atmosfere della canzone che spaziano rispetto ai ritmi rock, energici, dei precedenti pezzi. Siamo di fronte ad una ballad che potrebbe avere -dalla breve preview- tutte le caratteristiche per diventare un successo dei prossimi mesi.

Il successo dei Maneskin

La band arriva da mesi molto intensi, a livello professionale. L’estate 2022 ha visto i Måneskin protagonisti di un tour dei più prestigiosi festival mondiali come il Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), Rock Werchter, passando anche per il Rock in Rio in Brasile e molti altri. Ha poi nuovamente tappa in Italia per due date previste giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e sabato 9 luglio al Circo Massimo di Roma (Sold Out). La band darà il via al tour mondiale “LOUD KIDS TOUR” il 31 ottobre dalla data di Seattle, che ha registrato il tutto esaurito, e toccherà altre città Sold Out come New York, San Francisco, Atlanta e Washington. È stata anche aggiunta una nuova data a Los Angeles. Sarà poi la volta del tour europeo, con già diverse date Sold Out, nel 2023 – durante il quale si esibiranno in location iconiche come London’s O2 Arena, Accor Arena a Parigi e la Mercedes Benz Arena di Berlino.

Supportati da grandi artisti del calibro di Iggy Pop, The Rolling Stones, Mark Ronson e altri, Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) e Ethan (batteria) hanno iniziato a suonare per le strade di Roma nel 2015 e, in pochissimi anni, hanno conquistato il mondo diventando uno dei gruppi rock più celebri della loro generazione. Al momento la band conta oltre 5 miliardi di stream su tutte le piattaforme digitali.