I Maneskin hanno annunciato due date negli Stadi, a Roma e Milano, previste per luglio 2023. L’annuncio è stato svelato nelle scorse ore, insieme all’ospitata nel programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda domenica 16 ottobre su Rai 3. La band dei record ha recentemente pubblicato il nuovo singolo, l’intensa ballad ‘The Loneliest’, arrivata direttamente in vetta alla classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia. L’ennesima conferma per il gruppo vincitore di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021 grazie al brano “Zitti e buoni”.

Maneskin, San Siro e Stadio Olimpico: due concerti a luglio 2023, info biglietti

I Maneskin annunciano due speciali date-evento negli stadi.

Le date:

20 luglio 2023 Roma, Stadio Olimpico

24 luglio 2023 Milano, Stadio San Siro

Vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center (clicca qui)

Biglietti in vendita dalle ore 11.00 di martedì 18 ottobre.

Maneskin ospiti di Rtl 102.5, le dichiarazioni

I Maneskin sono stati anche ospiti di Rtl 102.5. E hanno risposto al quesito “Ma che fine ha fatto Marlena?” Victoria, Damiano, Thomas e Ethan scherzano così:

“E’ il nostro incubo. Spesso ce lo dicono per strada. Un personaggio seriale che passa da una canzone all’altra”.

Poi, in radiovisione su RTL 102.5, spunta un dettaglio su come si sono conosciuti Victoria e Thomas. Operazione rewind in radiovisione. “Alle medie eravamo diversi. Sempre insieme. Lui non vuole che racconto questa cosa, lui è entrato in classe ed ha detto: “Chi vuole comprare un coniglio?” Faceva già business”, Victoria poi racconta come ha conosciuto Thomas dai tempi delle scuole medie.

Poi arriva anche una curiosità sul brano vincitore di Sanremo e dell’Eurovision 2021.

“Zitti e Buoni è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa” racconta la band che ha conquistato Sanremo e poi l’Eurovision.

Damiano, il frontman del gruppo, racconta: “Le mie corde vocali sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”.

I Maneskin torneranno presto a cantare in italiano, hanno assicurato nel corso dell’intervista su RTL 102.5.

Per Damiano l’ultimo video per ‘The Loneliest’ – girato in Brianza – pare che sia stato abbastanza rischioso.

“Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto che stavo morendo”