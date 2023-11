Valentine è una canzone dei Maneskin inclusa nella riedizione di “Rush!”, il loro ultimo disco di inediti uscito il 20 gennaio 2023. Il pezzo è prodotto da Fabrizio Ferraguzzo.

Maneskin, Valentine, Significato

Valentine dei Maneskin è una canzone che esplora la natura intensa e complessa dell’amore e della dipendenza emotiva tra due persone. Al centro del testo è narrata la profonda connessione con qualcuno, dove stare con lui è visto come fonte di conforto e forza, anche di fronte alle lotte personali. L’amore può essere divorante ma è quello che rende così intenso il quotidiano e l’esistenza stessa. Nella prima parte della canzone, sogna anche un futuro da genitori, quando canta “And dream of the day you were eating for two”.

Maneskin, Valentine, Testo della canzone

Wasted in love, misunderstood

Baby, it’s harder to breathe when you’re gone

So I hold in my hands pictures of you

And dream of the day you were eating for two

All this love, I’m so choked up

I can feel you in my blood

All this lust, just one touch

I’m so scared to give you up

Valentine, my decline

Is so much better with you

Valentine, my decline

I’m always running to you

Valentine

Valentine

Crazy in love, daisy in bloom

Black hearts for pupils, I’m pacing the room

And I cover myself in tattoos of us

Dream of the day we еmbrace and combust

All this love, I’m so choked up

I can feel you in my blood

All this lust, just onе touch

I’m so scared to give you up

Valentine, my decline

Is so much better with you

Valentine, my decline

I’m always running to you

Valentine

Valentine

All this love, all this love, all this love

All this love, all this love, all this love

Maneskin, Valentine, Traduzione in italiano

Perso nell’amore, incompreso

Tesoro, è più difficile respirare quando non ci sei

Quindi tengo tra le mani le tue foto

E sogno il giorno in cui mangerai per due

Tutto questo amore, sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutta questa lussuria, solo un tocco

Ho tanta paura di rinunciare a te

Valentine, il mio declino

È molto meglio con te

Valentine, il mio declino

Corro sempre da te

Valentine

Valentine

Pazzo innamorato, margherita in fiore

Cuori neri al posto delle pupille, sto camminando su e giù per la stanza

E mi copro di tatuaggi di noi

Sogno del giorno in cui ci abbracceremo e bruceremo

Tutto questo amore, sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutta questa lussuria, solo un tocco

Ho tanta paura di rinunciare a te

Valentine, il mio declino

È molto meglio con te

Valentine, il mio declino

Corro sempre da te

Valentine

Valentine

Tutto questo amore, tutto questo amore, tutto questo amore

Tutto questo amore, tutto questo amore, tutto questo amore