Maneskin, arriva ‘RUSH! (Are U Coming?)’, la riedizione del disco con 5 brani inediti

Citando il nuovo singolo ‘Honey (Are u coming?), i Maneskin hanno annunciato la riedizione del loro ultimo album, Rush!, in uscita il 10 novembre 2023. Il disco si intitolerà ‘RUSH! (Are U Coming?)‘ e includerà 5 brani inediti. Tra le canzoni, oltre al primo singolo promozionale, è presente anche “The Driver”, pezzo che è stato presentato in anteprima dal vivo durante la serata di apertura del tour mondiale “Rush!”.

I cinque nuovi brani aprono “Rush!” (Are You Coming?)’, invece di essere inseriti alla fine dell’album seguendo l’elenco delle tracce originale. La copertina dell’album vede anche la band invertire la copertina originale di “Rush!” – invece della modella Lolita Campisi che salta sopra i membri della band sdraiati, sono loro -invece- a fare un balzo su di lei.

I pre-order per l’uscita fisica dell’album, che includerà vinile e CD, inizieranno domani (29 settembre). Uscirà in tutto il mondo venerdì 10 novembre. La band è attualmente in tour per promuovere proprio “Rush!”, dopo essersi esibiti in tutta Europa e ora in Nord America. Insieme a “The Driver”, hanno introdotto anche nuove cover nella scaletta del tour: in Germania, la band ha suonato “Girls and Boys” dei Blur, mentre allo spettacolo della band al Madison Square Garden di New York, hanno suonato “Umile” di Kendrick Lamar.

Il successo dei Maneskin con Rush! e i 5 brani inediti nella riedizione del disco

‘Rush!’ è il terzo album in studio dei Maneskin, pubblicato il 20 gennaio 2023 tramite Epic Records. È stato preceduto dai singoli “Mammamia”, “Supermodel”, “The Loneliest” e “Gossip”, seguito da “Baby Said”, rilasciato come ultimo singolo il 3 marzo 2023.

Il disco è stato rilasciato a livello internazionale dopo il boom ottenuto in seguito alla vittoria all’Eurovision Song Contest. In classifica si è comportato molto bene: primo posto in Italia, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Svezia, Belgio, Austria, Unghieria e Svizzera. Negli Stati Uniti è arrivato al 18esimo gradino della Billboard 200. Nel Regno Unito, invece, ha debuttato al quinto posto della chart.

I brani inediti sono: