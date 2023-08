Siete pronti al ritorno dei Maneskin? La band ha annunciato l’uscita del loro nuovo singolo intitolato “Honey (Are u coming?)“. L’annuncio è stato fatto via social e, su Instagram, è accompagnato da un breve video. Potete recuperarlo qui sotto.

HONEY! (Are u coming?) ❤️‍🔥 our new single coming soon.

Pre-save/pre-add and have a chance to win tickets for the RUSH! World Tour! Link in bio

I Maneskin sono reduci dal grande successo del tour negli Stadi che ha infiammato questa estate. Per la prima volta negli stadi, la rock band che ha conquistato il mondo come mai era successo nella storia della musica italiana, è tornata nel loro Paese da protagonisti con quattro date evento SOLD OUT, prodotte e organizzate da Vivo Concerti, partite dall’Olimpico di Roma, che raddoppia questa sera, e che proseguiranno a San Siro a Milano lunedì 24 e martedì 25 luglio.

Con una scaletta trascinante, contenente anche i brani dall’ultimo album “RUSH!” – prodotto da Max Martin e Fabrizio Ferraguzzo e che conta oggi oltre 1,3 miliardi di stream – i Maneskin hanno conquistato il pubblico italiano con la loro energia ineguagliabile. Due ore di rock potente in cui ai più recenti successi “Gossip”, “Baby Said”, “Don’t wanna sleep” e “Bla bla bla” che mostrano tutta la spavalderia del rock’n’roll si alternano l’impetuosità di “Kool Kids” e “Gasoline”, fino ad arrivare alle struggenti ballad “The Loneliest” e “Timezone”. Non mancano i brani in italiano “La Fine”, “Mark Chapman” e “Coraline”, così come le amatissime “Torna a casa” e “Vent’anni”, eseguite in un avvolgente abbraccio acustico in mezzo ai fan, per ricordare come tutto è iniziato.

Infine, da settembre, avrà inizio il RUSH! World Tour, la tournée mondiale – sempre prodotta e organizzata da Vivo Concerti – che li vedrà per la prima volta protagonisti nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. I Maneskin – 7,8 miliardi di streaming e 328 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 259 dischi di platino e 51 dischi d’oro – torneranno anche in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutteranno inoltre in Australia.

Vi terremo aggiornati con testo, traduzione e video della canzone non appena disponibili.