“Spotify is honored to announce that Maneskin will get married in a Rush!“. Questa è la frase, condivisa via Instagram dalla band, con la data del 19 gennaio 2023 come giorno dell’evento speciale. Ma di cosa si tratta?

Al momento, non sono stato svelati dettagli precisi su quanto accadrà. Si vocifera di un live speciale dei Maneskin proprio in vista del lancio del nuovo album della band, Rush!, disponibile dal 20 gennaio 2023. Il gruppo pubblicherà l’atteso disco di inediti, a livello internazionale, puntando ai piani alti delle classifiche, dopo il grande riscontro ottenuto in Europa e in America, grazie alla loro vittoria dell’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni”.

Vediamo insieme le informazioni e i rumors legati alla data del 19 gennaio 2023. Partiamo da una certezza: avverrà a Roma.

Pochi giorni fa, Thomas ha suonato la marcia nuziale con la chitarra, proprio ad anticipare questo matrimonio da sugellare. “Ci vediamo lì!” hanno annunciato sui social, con un video pubblicato sopra il Campidoglio e le immagini suggestive del Foro Imperiale e del Colosseo.

Ma il luogo dove si terrà questo evento live molto probabilmente sarà Palazzo Brancaccio. Sarà la stessa band al completo a sposarsi e, come riportato da Repubblica, a officiale l’unione del gruppo sarà l’ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele, grande amico dei quattro musicisti romani.

Quale modo migliore, allo stesso tempo, se non questo, per presentare -dal vivo- i pezzi del nuovo disco, Rush!, in uscita poche ore dopo, il 20 gennaio 2023?

Ecco la tracklist ufficiale di Rush!

Own my mind

Gossip feat. Tom Morello

Timezone

Bla Bla Bla

Baby Said

Gasoline

Feel

Don’t Wanna Sleep

Kool Kids

If Not for You

Read Your Diary

Mark Chapman

La Fine

Il Dono della Vita

Mammamia

Supermodel

The Loneliest

L’ultimo singolo rilasciato, in ordine di tempo, è stato Gossip (con la partecipazione di Tom Morello):

Penso che il sogno americano si sia diffuso in tutto il mondo. In Italia c’è il sogno americano: avere una casa grande e cose carine. In generale [la canzone è] una critica a tutti i problemi che la nostra società sta affrontando. Viviamo in una società che vuole sempre che tu ti esibisca al 100 percento: essere il più bello, il più sano, avere un bel corpo, avere bei vestiti, avere le interazioni più interessanti. La canzone prende in giro questo tipo di mentalità, che è molto tossica, sai? Pensiamo che la società sia fatta da esseri umani con i loro difetti, le loro insicurezze e le loro lotte, e dovremmo rispettarlo.