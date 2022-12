I Maneskin hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo, Gossip, disponibile dal 13 gennaio 2023 e in collaborazione con Tom Morello. Insieme all’anticipazione, la band ha condiviso, via social, uno scatto insieme al cantante e chitarrista:

Il brano sarà disponibile in radio, streaming e donwload digitale una settimana prima dell’uscita del disco di inediti del gruppo, Rush!. (qui il pre-ordine per il box set esclusivo)

Il primo singolo ad anticipare di Rush! è stata il singolo The Loneliest, rilasciato lo scorso 7 ottobre. Il brano è entrato immediatamente nelle classifiche di ben 28 paesi nel mondo. A livello mondiale, il singolo è entrato nella Top 50 Global di Spotify, nella Billboard’s Global Top 200 e nella Top Songs Global Chart di Spotify. In Italia, invece, The Loneliest ha raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli della FIMI, ottenendo, in poco tempo, anche la certificazione di Disco D’Oro.

I Maneskin hanno anche ottenuto 5 nomination agli American Music Awards 2022 (nelle categorie New Artist Of The Year, Favorite Rock Artist, Favorite Pop Duo or Group, Favorite Rock Song e Favorite Soundtrack), 2 nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 (come Best Rock e Best Italian Artist) e 2 nomination ai Brit Awards 2022 (nelle categorie International Group e International Song of the Year).

Agli MTV Video Music Awards di quest’anno, la band ha vinto il Moonman per il Miglior Video Alternativo grazie al video di I Wanna Be Your Slave.

Chi è Tom Morello

Tom Morello è un chitarrista, cantautore e attivista politico americano. È meglio conosciuto per il suo ruolo nei Rage Against the Machine e negli Audioslave. Tra il 2016 e il 2019, è stato membro dei Prophets of Rage e in tournée con Bruce Springsteen e la E Street Band. Inoltre ha co-fondato Axis of Justice, che trasmette un programma mensile sulla stazione radio Pacifica KPFK (90.7 FM) a Los Angeles.. Ha frequentato l’Università di Harvard e ha conseguito un Bachelor of Arts presso il Committee on Degrees in Social Studies. Dopo lo scioglimento della sua precedente band Lock Up, ha incontrato Zack de la Rocha. I due fondarono insieme i Rage Against the Machine, diventando uno dei gruppi rock più popolari e influenti degli anni ’90. È stato classificato al 40° posto nella lista dei “100 migliori chitarristi” stilata dalla rivista Rolling Stone.