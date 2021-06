Inarrestabili Maneskin. La band italiana che ha trionfato a Sanremo e all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni” continua a macinare record e trionfi all’estero, oltre che nel nostro Paese. Dopo aver toccato quota 24 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese – e con oltre un miliardo e mezzo di streaming totali, hanno collezionato un nuovo risultato da record, mai raggiunto prima, posizionandosi #6 con “I wanna be your slave” e #10 con “Beggin’” nella Uk Singles Chart, confermandosi così la prima band italiana della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica.

Inoltre, in America, “I wanna be your slave” occupa anche la prima posizione della classifica Hot Hard Rock Songs di Billboard USA.

Dopo la vittoria memorabile all’Eurovision Song Contest 2021, sono attualmente presenti nella Top 50 Spotify Global Chart con “I anna be your slave” in posizione #11 (disco d’oro e 100 milioni di streaming, in Top 50 Spotify di 34 Paesi), “Zitti e buoni” alla #25 (triplo disco di platino e oltre 170 milioni di streaming, in Top 50 di 28 Paesi, in due dei quali in #1) e “Beggin’” in #5 posizione, brano che ha guadagnato un’importante scalata nella classifica con 5 milioni di streaming e che vanta la presenza nelle Top 50 Spotify di 61 Paesi (#1 in 10 Stati, fra cui la Germania) oltre alla posizione #1 nella Top 200 Shazam Global Chart.

Inoltre, “Zitti e buoni” e “I wanna be your slave” vengono infatti certificati oro anche in Turchia e Polonia, e quest’ultimo brano ottiene la certificazione oro anche in Irlanda.

Poche settimane fa, i Maneskin avevamo festeggiato un altro importante traguardo: