I Maneskin sono pronti per la prossima tappa negli Stadi, prevista giovedì 20 luglio 2023, allo Stadio Olimpico a Roma. La band porterà sul palco i successi più noti della loro carriera, inclusi i brani più recenti presenti nel loro ultimo disco, Rush!. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto a Roma e le informazioni sui biglietti.

Maneskin, Roma, 20 luglio 2023: la scaletta del concerto

Il concerto dei Maneskin allo Stadio Olimpico a Roma inizierà alle 21. L’apertura dei cancelli è prevista per le 19.

Qui sotto, a seguire, l’ordine di esecuzione dei brani.

DON’T WANNA SLEEP

GOSSIP

ZITTI E BUONI

Chosen

OWN MY MIND

SUPERMODEL

Le parole lontane

BABY SAID

BLA BLA BLA

Beggin’

IN NOME DEL PADRE

FOR YOUR LOVE

CORALINE

GASOLINE

TIMEZONE

I WANNA BE YOUR SLAVE

Torna a casa

VENT’ANNI

LA FINE

MARK CHAPMAN

MAMMAMIA

KOOL KIDS

THE LONELIEST

Maneskin, Roma, 20 luglio 2023: biglietti del concerto

Il concerto dei Maneskin a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per il live del 20 luglio 2023 allo Stadio Olimpico.

Quando ci sono i Maneskin a Roma?

I Maneskin si esibiranno in concerto a Roma il 20 e 21 luglio 2023 allo Stadio Olimpico. I live inizieranno alle 21.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazioni su come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma per il concerto dei Maneskin.

Metropolitana

Linea A – fermata Ottaviano, proseguire con autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Dalla Linea A – fermata Flaminio, da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.

In treno

Dalla Stazione Termini prendere poi la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Invece dalla stazione Tiburtina, la Metropolitana linea B direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Infine, dalla Stazione Ostiense salire sulla Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini (fermata Ottaviano) e da qui prendere l’autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

In aereo

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza): prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e da qui seguire le indicazioni precedenti.

Infine, se si arriva con l’auto, dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) indirizzarsi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico.

Se si arriva dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungi il G.R.A. in direzione Flaminia e segui le indicazioni per lo Stadio.

Dall’autostrada A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungi il G.R.A. in direzione A1.

Infine, dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungi il G.R.A. direzione A1.