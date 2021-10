MammaMia è il titolo del nuovo singolo dei Maneskin. La band ha annunciato l’uscita del pezzo, via Instagram, rivelando anche la data di pubblicazione: 8 ottobre 2021. Per il gruppo italiano, l’attesa e le aspettative sono altissime, visto il boom ottenuto grazie alla duplice vittoria con “Zitti e buoni”. Il pezzo ha trionfato al Festival di Sanremo, rappresentando l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 e conquistando la vetta e assicurando l’Italia come paese ospitante per l’edizione 2022 (nonostante ancora non si sappia quale città ospiterà l’evento…).

La cover del pezzo vede il titolo -MammaMia- come scritta di una cintura rosso fuoco e un jeans con stelline argentate che strizza l’occhio agli anni 90, con un sapore un po’ vintage dello scatto, e un chiaro omaggio ai Rolling Stones.

Ovviamente vi terremo aggiornati con audio, testo e video di “MammaMia” non appena disponibili.

Maneskin, Sold out il tour europeo Loud Kids on tour

Intanto, in attesa del loro ritorno sulle scene con il nuovo singolo, i Maneskin stanno festeggiando un altro traguardo record. Il loro “Loud Kids on tour” in Europa è già sold out. Ed è accaduto in appena due ore dall’apertura per la prevendita dei biglietti. Ecco tutte le date annunciate fino ad oggi:

Domenica 6 febbraio 2022 – London, UK – O2 Academy Brixton

Giovedì 10 febbraio 2022 – Bruxelles, Belgium – Forest National

Sabato 12 febbraio 2022 – Esch-sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal

Martedì 15 febbraio 2022 – Warsaw, Poland – Torwar Hall

Venerdì 18 febbraio 2022 – Wien, Austria – Stadthalle

Lunedì 21 febbraio 2022 – Paris, France – Le Zenith

Giovedì 24 febbraio 2022 – Zurich, Switzerland – Halle 622

Sabato 26 febbraio 2022 – Berlin, Germany – Verti Music Hall

Lunedì 28 febbraio 2022 – Prague, Czech Republic – Mala Sportovni Hala

Martedì 1 marzo 2022 – Budapest, Hungary – Barba Negra

Giovedì 3 marzo 2022 – Amsterdam, The Netherlands – AFAS Live

Lunedì 7 marzo 2022 – Kiev, Ukraine – Stereo Plaza

Mercoledì 9 marzo 2022 – Moscow, Russia – Stadium Live

Venerdì 11 marzo 2022 – St. Petersburg, Russia – Tinkoff Arena

Domenica 13 marzo 2022 – Tallinn, Estonia – Saku Suurhall

Lunedì 14 marzo 2022 – Riga, Latvia – Arena Riga

Anche in Italia, stessa situazione. Tutte le tappe sold out per i concerti annunciati: Roma (14 e 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport), Milano (18 e 19 dicembre 2021 e il 22 marzo 2022 al Mediolanum Forum), Casalecchio di Reno (BO) (20 marzo 2022 all’Unipol Arena), Napoli (26 e 27 marzo 2022 al PalaPartenope), Firenze (31 marzo e 1° aprile al Nelson Mandela Forum), Torino (3 aprile al Pala Alpitour), Bari (8 aprile al PalaFlorio) e Verona (23 aprile all’Arena di Verona).