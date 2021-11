Un’altra serata da ricordare per i Måneskin, in questo 2021 incredibile per la band romana e per la musica italiana in generale.

Dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest e dopo aver conquistato le classifiche di tutto il mondo, i Måneskin hanno trionfato anche agli MTV Europe Music Awards 2021, vincendo nella categoria Best Rock.

Già alla vigilia dell’evento, i Måneskin avevano inanellato una serie di record, diventando i primi artisti italiani ad aver ottenuto tre nomination, la prima band italiana ad aver ottenuto una nomination in Best Group e i primi artisti italiani a ricevere una candidatura in Best Rock.

Durante la serata, i Måneskin hanno siglato altri due record, diventando la prima band italiana a vincere nella categoria Best Rock, battendo, tra l’altro, una super-concorrenza (Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings of Leon e The Killers), e diventando anche i primi artisti italiani a vincere un premio in una delle categorie principali (prima di loro, Eros Ramazzotti, Robert Miles e i DB Boulevard erano riusciti ad ottenere una nomination, senza, però, vincere il premio).

Per la cronaca, nella categoria Best Group, il premio è stato vinto dai BTS, mentre il premio per il Best Italian Act, la terza categoria nella quale i Måneskin avevano ottenuto una nomination, è stato vinto da Aka7even.

Damiano David, al momento della premiazione, ha ricordato le difficoltà che la band ha incontrato lungo la strada che li ha portati al successo nazionale e internazionale:

Molti ci hanno detto che non ce l’avremmo fatta con la nostra musica ma vi sbagliavate!

Måneskin agli MTV EMAs: l’esibizione con MAMMAMIA

La band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si è anche esibita nella László Papp Budapest Sports Arena, in Ungheria, sede della 28esima edizione degli MTV EMAs.

I Måneskin si sono esibiti con MAMMAMIA, il loro ultimo singolo, pubblicato lo scorso 8 ottobre ed entrato in classifica in molti paesi nel mondo, inclusi il Regno Unito e gli Stati Uniti.

La band ha regalato una performance spettacolare, con luci, fuochi d’artificio e un’enorme insegna al neon con il titolo del singolo.

