Dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin possono aggiungere anche il riconoscimento della Lupa Capitolina e il concerto al Circo Massimo previsto il 9 luglio 2022. Il momento magico per la band, esplosa a X Factor, continua con i meritati riconoscimenti e riscontri.

Nelle scorse ore la band, in un incontro con la stampa, ha commento uno dei temi caldi di questi giorni, il Green Pass, che permette alle attività di resistere, non chiudere, e ai vaccinati di poter riabbracciare una sorta di normalità, da troppi mesi assente. Ed è un grande aiuto soprattutto per i settori lavorativi più a rischio, come quello della musica che si è trovato paralizzato nei live e concerti per più di un anno. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, la band si è dichiarata giustamente a favore:

Ogni Paese in tema di restrizioni ha le sue misure, sono utili e sacrosante perché consentono alle persone di venire ad ascoltarci e anche a noi di suonare. Sono provvedimenti importanti perché aiutano anche il settore della musica martoriato in questo anno e mezzo di pandemia. Sono segnali assolutamente positivi, di cambiamento e di ritorno alla normalità. Vogliamo divertirci e far divertire chi viene ad ascoltarci

Opinione condivisibile ma opposta a quella di Eric Clapton, ricordate?

Il concerto al Circo Massimo annunciato per il 2 luglio 2022 sarà una vera e propria serata evento, come sottolineato:

Sarà l’evento di chiusura di un tour di due anni e sicuramente ci sarà qualcosa di speciale, differenzieremo sicuramente lo show che gli spettatori vedranno ai palazzetti

E i palazzetti, intanto, continuano a macinare sold out, con una serie di partecipazioni anche ad importanti festival stranieri: Okerse Festival di Lokeren (Belgio, giovedì 5 agosto 2021), al Rock For People di Praga (Repubblica Ceca, venerdì 13 agosto 2021), al Ronquières Festival di Braine-Le-Comte (Belgio, sabato 14 agosto 2021), all’Open’er Park di Gdynia (Polonia, giovedì 19 agosto 2021), al Paaspop Festival di Schijndel (Olanda, sabato 4 settembre 2021) e al Novarock Pilot Festival di Vienna (Austria, sabato 11 settembre 2021). Già annunciate anche alcune tappe europee del 2022, con il Rock Am Ring di Nurburgring e il Rock Im Park di Zeppelinfeld (in Germania, rispettivamente sabato 4 e domenica 5 giugno 2022) e il Tons of Rock di Haiden (in Norvegia, venerdì 24 giugno 2022)