Inarrestabili i Maneskin e sempre più sulla cresta dell’onda, in Italia e in Europa. La band ha annunciato uno speciale concerto-evento nella prestigiosa e storica cornice del Circo Massimo di Roma, previsto per sabato 9 luglio 2022. L’ennesima conferma di un successo e di un riscontro senza precedenti. Se il 2021 è stato un anno d’oro, per loro, a livello lavorativo, il prossimo anno si apre sotto i migliori auspici, visto anche tutti i sold out già assicurati con il loro tour nei Palazzetti. Qui tutte le info, anche su dove comprare i biglietti.

Dopo aver scalato le classifiche internazionali i Måneskin tornano trionfanti a Roma, città che li ha visti nascere, per un prezioso appuntamento in una delle scenografie più ambite di sempre: il Circo Massimo di Roma, a pochi minuti da Via del Corso. L’annuncio è arrivato durante l’evento di assegnazione alla band dell’onorificenza “Lupa Capitolina”, il massimo riconoscimento romano per i personaggi illustri che si sono distinti nel campo della cultura e società, in precedenza già conferito a nomi quali Gigi Proietti, Paolo Sorrentino, Nino Manfredi, Renato Zero, Laura Biagiotti, Ezio Bosso, Giorgio Armani e recentemente la Nazionale Italiana vincitrice del Campionato UEFA Euro 2020 assieme al commissario tecnico Roberto Mancini, oltre che a personalità internazionali come Woody Allen, Richard Gere, Ridley Scott, Meryl Streep.

Oltre alle date nei palazzetti per dicembre 2021 e per la prima metà del 2022, i Maneskin parteciperanno anche ai più importanti Festival europei dopo il trionfo meritato all’Eurovision Song Contest 2021. Tra le date annunciate, si esibiranno a al Lokerse Festival di Lokeren (Belgio, giovedì 5 agosto 2021), al Rock For People di Praga (Repubblica Ceca, venerdì 13 agosto 2021), al Ronquières Festival di Braine-Le-Comte (Belgio, sabato 14 agosto 2021), all’Open’er Park di Gdynia (Polonia, giovedì 19 agosto 2021), al Paaspop Festival di Schijndel (Olanda, sabato 4 settembre 2021) e al Novarock Pilot Festival di Vienna (Austria, sabato 11 settembre 2021). Già annunciate anche alcune tappe europee del 2022, con il Rock Am Ring di Nurburgring e il Rock Im Park di Zeppelinfeld (in Germania, rispettivamente sabato 4 e domenica 5 giugno 2022) e il Tons of Rock di Haiden (in Norvegia, venerdì 24 giugno 2022).