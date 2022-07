I Maneskin si esibiranno in concerto sabato 9 luglio, al Circo Massimo a Roma, con un concerto attesissimo dai fan. Il live si terrà, è confermato e non sarà annullato come paventato, nelle ore scorse, via social. Non c’è stato nessun rischio di rinvio.

Alcuni medici avevano chiesto, a gran voce, che il concerto venisse rinviato proprio per l’aumento dei contagi di Covid-19.

“I grandi eventi sono stati delle bombe sanitarie. Tutti noi medici di famiglia abbiamo visto pazienti positivi reduci da Vasco e ora il virus circola ancora di più. Trovo il concerto dei Måneskin, in questo momento, una follia, rischiamo 20mila positivi in una botta sola. (…) Chi pensa che 70mila persone, con 40 gradi, terranno la mascherina in un concerto dove si canta e si balla, mente sapendo di farlo. Lo stesso vale per i beach tour di Jovanotti. Basta con la retorica del “che bello stare insieme”. Bello un cavolo, se crea un mega cluster”

Ripetiamo, il concerto non è annullato e si terrà come da programma. Scopriamo, quindi, tutti i dettagli, biglietti, anticipazioni e scaletta del live.

Maneskin, Circo Massimo, 9 luglio 2022, Apertura cancelli

Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo inizierà alle 21. L’apertura cancelli, invece, è prevista per le 17. L’ingresso è previsto in viale Aventino, con controllo biglietti, documenti e zaini.

Maneskin, Circo Massimo, 9 luglio 2022, Info biglietti

I biglietti per il concerto dei Maneskin a Roma, al Circo Massimo, sono sold out.

Maneskin, Circo Massimo, 9 luglio 2022, Scaletta concerto

Non è stata resa nota la scaletta del concerto dei Maneskin al Circo Massimo a Roma. Nella data zero a Lignano Sabbiadoro hanno interpretato questi brani, in ordine:

Zitti e buoni

In nome del padre

Mammamia

Chosen

Womanizer (cover Britney Spears)

La paura del buio

Supermodel

Coraline

Close to the Top

Amandoti (cover CCCP – Fedeli alla linea)

I wanna be your slave

If I Can Dream (Elvis Presley cover)

For your love

Gasoline

Torna a casa

Vent’anni

I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

Beggin’ (The Four Seasons cover)

Morirò da re

Touch Me

my generation

Lividi sui gomiti

Le parole lontane

Maneskin, Circo Massimo, 9 luglio 2022, Come arrivare al Circo Massimo

Qui le indicazioni su come arrivare al Circo Massimo per il concerto dei Maneskin di sabato 9 luglio 2022.

Se si arriva con i mezzi pubblici:

In metro

Dalla stazione Roima Termini: Metro linea B, direzione Lurentina, fermata Circo Massimo

In tram

Dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

In autobus

Dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Se invece si arriva in auto, dalla stazione di Roma Termini si deve prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in direzione di Via Cavour. Girare a sinistra e seguire Via Cavour poi Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi fino a Piazza del Colosseo. Immettersi in Via Celio Vibenna, continuare su Via di San Gregorio in direzione di Viale Aventino.

Alcune strade potrebbero essere inaccessibili proprio per i grandi eventi come il concerto dei Maneskin.

Maneskin, Circo Massimo, 9 luglio 2022, viabilità e mobilità

Come riportato dal sito ufficiale, ecco i cambiamenti legati alla mobilità visto l’afflusso previsto di circa 70.000 persone. Sono previste chiusure al traffico dalle 7 della mattina di giovedì (e sino a domenica) su via dei Cerchi; dalle 20 di venerdì e sino a cessate necessità di domenica, scatterà lo stop su via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Infine, dalle 15 di sabato, è prevista la chiusura al traffico di via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli, via del Teatro Marcello.

Attenzione anche alle deviazioni dei bus. Complessivamente, saranno deviate 22 linee: 3Nav, 8 bus, 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, L07, L70, n716, nMC e nME. Il grosso delle deviazioni bus inizierà dal primo pomeriggio di sabato. Con alcune eccezioni.

Inoltre la C3, la L07 e L70 sabato saranno deviate tutto il giorno; i collegamenti 85 e 87 saranno deviati solo domenica, per consentire il completamento dello smontaggio delle strutture; per quanto riguarda le linee notturne, la n716 e la nME si sposteranno sabato notte, mentre la nMC cambierà percorso nelle notti di venerdì e di sabato. La Questura ha chiesto ad Atac, di chiudere, dalle 21 di sabato, sulla metro B, la stazione di Circo Massimo.