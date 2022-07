I Maneskin si esibiranno sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo a Roma. Un concerto che è diventato sold out in pochissimo tempo. Già ad aprile, i biglietti per assistere all’evento erano esauriti. Mancano pochi giorni ma, ecco, arrivare l’appello (ovviamente pubblico) da parte di alcuni medici che vedono nel live in programma un rischio, legato ai già alti numeri di positivi da Covid-19 di questi ultimi giorni.

Sono circa 70.000 le persone che assisteranno al live della band vincitrice del Festival di Sanremo e dell’Eurovision (annata 2021) e, secondo alcuni medici, proprio in quei giorni sarebbe previsto il picco di Omicron 5. Il rischio, come riportato da Repubblica, sarebbe quello di un aumento di contagi. Antonello Maruotti, statistico della Lumsa, è netto:

“Non è una buona idea un altro grande evento adesso”. Così non si fa altro che posticipare il picco”

Gli fanno eco altri colleghi come, ad esempio, Marcello Pili, medico di famiglia di Ostia:

“I grandi eventi sono stati delle bombe sanitarie. Tutti noi medici di famiglia abbiamo visto pazienti positivi reduci da Vasco e ora il virus circola ancora di più. Trovo il concerto dei Måneskin, in questo momento, una follia, rischiamo 20mila positivi in una botta sola. (…) Chi pensa che 70mila persone, con 40 gradi, terranno la mascherina in un concerto dove si canta e si balla, mente sapendo di farlo. Lo stesso vale per i beach tour di Jovanotti. Basta con la retorica del “che bello stare insieme”. Bello un cavolo, se crea un mega cluster”

Gli appelli dei medici sembrano puntare tutti principalmente verso un’unica direzione: il rinvio del concerto dei Maneskin, come se tutto fosse legato a quel live. Certo, il numero di persone è alto, si parla di 70.000 presenze ma, da settimane, in Italia, ci sono concerti, eventi tv, live, grandi show nelle spiagge, che richiamano migliaia e migliaia di spettatori, all’aperto. A tre giorni dal concerto al Circo Massimo, perché puntare il dito contro Damiano e soci?

Infatti, via social, sono in molti a domandarsi il senso di questa richiesta pubblica, rivolta esclusivamente alla band, rendendo i “Maneskin” trend topic.

Non ho capito, i concerti non li ha spostati nessuno, li devono spostare solo i maneskin? Jovanotti continua con i suoi jova beach, Vasco Rossi si beatifica da solo per aver chiamato agli stadi 700.000 persone, il "sacrificio" spetta solo a loro? https://t.co/ViDsmRnVs2 — Paola Volpi (@VolpiPvolpi99) July 6, 2022

L’interrogativo qua è uno solo: se dal Ministero della Salute arriva l’invito all’utilizzo delle mascherina e i piccoli/medi/grandi eventi sono autorizzati, perché dovrebbero essere (solamente!) i Maneskin a sacrificare il loro lavoro, insieme a quello dello staff e delle persone che lavorano da giorni e giorni a questo evento?

Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo, previsto per sabato 9 luglio 2022, è confermato.