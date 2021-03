I Maneskin hanno trionfato al Festival di Sanremo 2021 con “Zitti e buoni”, battendo Fedez/Francesca Michielin ed Ermal Meta. Un risultato a sorpresa che ha entusiasmato la band (quasi incredula nella finale) e che ha visto il gruppo ottenere anche il primato del televoto nell’ultima manche con i tre finalisti.

Dopo la vittoria alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, il brano è schizzato in testa a tutte le classifiche digitali. i Måneskin – in sole sei ore – annunciano un sold out da record al Mediolanum Forum di Milano (18 dicembre 2021) e raddoppiano con una seconda data ad Assago, prevista per domenica 19 dicembre 2021.

“Zitti e buoni”, scritto e composto dalla band, in pochi giorni ha raggiunto 11 milioni di streaming ed è in testa anche su Amazon Music, Apple Music, iTunes, inoltre il vinile autografato di “Teatro d’Ira – Vol. I” è già sold out su Amazon.

Come, nel disco Teatro d’Ira, la band si trova una nuova connotazione sonora per esprimere il proprio messaggio. Al centro della loro scala dei valori campeggia la libertà dalle sovrastrutture e dai filtri inutili, unita al desiderio di essere autentici.

Un appello che si rivolge alla Generazione Z, ma che si allarga a tutto il pubblico: un invito a scrollarsi di dosso etichette preconfezionate per vivere appieno ed essere se stessi, senza paura del giudizio.

“La nostra non è una rabbia nei confronti di qualcuno, ma un’ira che smuove, che crea le rivoluzioni, un’ira catartica rivolta alle oppressioni e agli oppressori, che porta a sfogarsi e a ribellarsi verso tutto ciò che ti fa sentire sbagliato e che, come risultato, porta a una rinascita e a un cambiamento. Abbiamo voluto collocare questa forza molto potente in un contesto, quello del teatro, che nell’immaginario comune viene percepito come elegante e pacato. Ci piace questa antitesi: un contrasto che vive nel momento in cui il sipario si apre e, al posto di uno spettacolo o di un balletto, ci si ritrova catapultati in questa esplosione di energia. Il teatro è una metafora a rappresentare l’arte, il luogo dove questo impulso potente genera qualcosa di artistico e positivo”.

Ecco i dettagli delle date annunciate dai Maneskin:

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum (SOLD OUT)

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00