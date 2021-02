E’ uscito Mambo, il brano che vede la collaborazione di Steve Aoki, Willy William, El Alfa, Sean Paul, Play-N-Skillz e Sfera Ebbasta. Disponibile dalla mezzanotte del 1 febbraio 2021, la canzone fonde insieme italiano, spagnolo e inglese, come potete leggere nel testo che vi riportiamo.

Si tratta della seconda volta che Steve Aoki e Sfera Ebbasta hanno deciso di collaborare insieme dopo la traccia “Salaim Alaikum” presente in Famoso, disco dei record dell’artista italiano ormai sempre più esploso anche a livello internazionale.

Potete ascoltare la canzone qui sotto:

[Intro]

Ready?

[Chorus]

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Ay, ay, ay, yeah

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Es el nuevo mambo, baby

Quema que e’ fuego

Es el nuevo mambo, baby

[Verse 1: El Alfa]

Bela, merengue, bachata, guaracha

Lo que má’ me gusta, mami, e’ cuando tú te agacha’

Todo’ lo’ latino’ en el mundo con la cultura, -tura

Que el dominicano pare en cura

‘Toy desacato, mami, tú tiene’ que moverlo

Ponte lo’ bíquini que ese booty, quiero verlo

Ya soy tu papi, tú tiene’ que tenerlo

Y lo quе yo te dé, tú tiene’ quе cogerlo

Cógelo, cómetelo to’

Cógelo, cómetelo to’

Cógelo, cómetelo to’

To-to-to, to-to-to

Cógelo, cómetelo to’

Cógelo, cómetelo to’

Cógelo, cómetelo to’

To-to-to, to-to-to

[Chorus]

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Ay, ay, ay, yeah (To’ el mundo brindando)

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Es el nuevo mambo, baby

(Brr)

Tra, tra, tra, tra, tra

(Yo)

Tra, tra, tra, tra, tra (Yo)

Es el nuevo mambo, baby

[Verse 2: Sean Paul]

Hot gyal ah whine up inna di club

Bad gyal ah whine up inna di club, come on now

Hot gyal ah whine up inna di club

Bad gyal ah whine up inna di club, come on now

So mi gi dem di bubbly-bub

So mi gi dem di bubbly-bub and it’s on now

Sexy, mi want trouble it up

Sexy, mi want trouble it up, so come on now

Big vibe, we creating

My girl, if you don’t wanna nuh play ting

Kick di door out, walk in, straight in

Baby girl, yuh fi give me my ratings (How yuh mean?)

Di gal dem mi chasing

Right away di bad vibe it erasing

‘Cah di gal dem looking so amazing

Mi haffi love Father God and praise him

[Chorus]

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho (Haha)

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Es el nuevo mambo, baby

[Post-Chorus: Sean Paul]

Girl, i got the style you love

Burn, mi ‘bout to burn it up

Turn, mi ‘bout to turn it up

Bang-badang-badang, bang-badang-badang

Girl, you got the style I love

Burn, mi ‘bout to burn it up

Turn, mi ‘bout to turn it up

Bang-badang-badang, bang-badang-badang

[Verse 3: Sfera Ebbasta]

Sono in alto come un jet

Sto volando sul jetset

Ho una tipa sopra al jet, skrrt

Si chiama Chanel

Oh-oh, eh-eh

Lo so che ce l’hai con me

Perché faccio mucho grano

Mucha plata, mucho cash

Okay, sì, schiaccia play

Che così mi schiaccio lei

Nel backstage

Sono con gli amici miei

A fumare Mary Jane

Sai che sono io lo show

Tu smettila con la dro’

Che si vede che sei fatto

Ti muovi come un robot

[Chorus]

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho (Haha)

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Es el nuevo mambo, baby

[Outro: El Alfa]

Es Steve Aoki, Willy William, El Animal

Es el nuevo mambo, baby