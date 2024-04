Madame è il nuovo singolo di Baby Gang in collaborazione con Higashi e Sfera Ebbasta, tratto dall’album “L’angelo del male“, uscito il 26 aprile 2024. Qui sotto potete ascoltare il brano, a seguire testo e significato della canzone.

E te quiero, madame

Pardonne-moi, mon mademoiselle

Higashi ha la potenza

E te quiero, madame

Desaparecido, frère

Je suis un bandit, un bandito in quartier

Bevo come un latino

Solo, isolato, non tengo amigos, ah-ah

Fumo il marocchino

Perché ho la para che entra la DIGOS, ah-ah-ah

E tu stammi vicino

Anche se stiamo lontani, mi fido, ah-ah

Tanto nel paradiso

Esce la verità di chi ha tradito, ah-ah-ah

E andremo all’inferno

Rimarremo in eterno a bruciare

Attento a quello che fai

Sto in isolamento

Baby, non mi lamento

Quattro metri quadrati, ma ce la farai

Che fai? Che fai? Con chi sarai?

Chе ne sarà di noi se andrai?

Cos’hai? Cos’hai? Toda la noche

Comе due gocce, Bonny e Clyde

E te quiero, madame

Pardonne-moi, mon mademoiselle

E ti scrivo sempre da una galère

E te quiero, madame

Desaparecido, frère

Je suis un bandit, un bandito in quartier

Baby, sono un bandito

Anche se adesso è più bello il vestito

Giuro, un fratello non l’ho mai tradito

Il suo nemico è pure il mio nemico

E già da ragazzino ricordo il mio socio

Era in casa d’affido, io in casa in affitto

Le pareti fine, sentivo il vicino

Noi niente da fare, ma stavamo in giro

Staresti con me anche se stessi in una galère?

Anche se scappo ancora dai guai

Mai sono scappato dai miei problèmes

Bonny e Clyde sopra una cabriolet

Baby girl, sono con Baby Gang

Niente numero, solo DM

Niente foto se entri nel privé

Che fai? Che fai? Con chi sarai?

Che ne sarà di noi se andrai?

Cos’hai? Cos’hai? Toda la noche

Come due gocce, Bonny e Clyde

E te quiero, madame

Pardonne-moi, mon mademoiselle

E ti scrivo sempre da una galère

E te quiero, madame

Desaparecido, frère

Je suis un bandit, un bandito in quartier