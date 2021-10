Flaza è stata una delle protagoniste della fase iniziale della ventunesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Scelta da Lorella Cuccarini per il suo team, le continue infrazioni del regolamento da parte della cantante romana di 21 anni le sono costate la maglia di Amici “sospesa e, infine, l’eliminazione dal programma. Il suo comportamento e le sue reazioni non hanno mancato di destare polemiche tra i telespettatori del talent show di Canale 5.

Lasciata la scuola di Amici, quindi, per Flaza, è tempo di pubblicare singoli. Uno di questi è già noto in quanto è stato eseguito più volte dalla cantante all’interno del talent show: stiamo parlando di Malefica. Il secondo singolo, invece, si intitola Nuvole. Entrambi i brani sono prodotti da Matteo Alieno e pubblicati su etichetta Honiro.

I due singoli di Flaza hanno alcuni punti in comune, soprattutto per quanto riguarda i testi: la necessità di costruirsi una corazza come sorta di autodifesa. In Malefica, pezzo pop/trap dal mood ironico, Flaza canta “non ho più un cuore, l’ho chiuso a chiave, non sento più ragioni, non posso perdonare”. Il concetto di cuore anestetizzato è presente anche in Nuvole, brano con beat acustico e minimale (“Costruirò un cuore di ghiaccio”).

Clicca qui per ascoltare Malefica e clicca qui per ascoltare Nuvole.

Di seguito, i testi delle canzoni.

Flaza – Malefica: testo

Siamo sotto le luci a led

io sono consapevole

mica sto qua per perdere

risalgo dalle tenebre.

E piangi

le tue lacrime amare

che tanto me le bevo

come fossero buone.

Puoi farmi male

strapparmi le ossa e poi darle a un cane

ho un carico grande da trasportare

perché sono qui per lasciare un segno

E guardi

quello che non sai fare

resti col nodo in gola

andiamo dove voglio io

e sono in linea

non cambio di una virgola

e sposto la palla in campo

e sono ancora piccola

e sali senza correre rischi

poi quando cadi devi prendere i fischi.

Tu mi guardi io non ti vedo

come stai

non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica

Tu mi guardi io non ti vedo

come stai

non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica.

Ma crescerò

perché mi elevo da tutti quanti

come se fossero questi i patti

se ti chiedo di lasciarmi stare

non mi importa dei titoli

io ho solo il mio nome in mano

non mi faccio scrupoli

finché saprò quanto valgo

allora sai che ti dico

ci metterò dentro il dito

fa male quella ferita

solamente per sentirla

muah

dolore

lo sai che non mi tocchi

perché non ho più un cuore

perché so che mi ascolti

tu non puoi entrarci dentro

perché l’ho chiuso a chiave

non sento più ragioni

non posso perdonare

amore ti dedico ciò che resta

non smetterò mai

di avere la mia testa.

Tu mi guardi io non ti vedo

come stai

non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica

Tu mi guardi io non ti vedo

come stai

non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica.

Flaza – Nuvole: testo

E tu mi hai messo da parte

del dolore ho fatto arte

hai giocato le tue carte

ma ho vinto io la partita

hai già rifatto una vita

o hai recitato una parte

ti sei calato nel ruolo

pensando fossi importante

ma non si finge di amare

scrivo per te in questi testi

chissà che faccia faresti

se un giorno io ti dicessi

sai tutto questo è per te

sei dentro tutti i miei gesti

ma non più dentro di me

ti avevo chiesto tu resti

è che ho un cuore solo e basta

mi hai bruciato come carta

ora sarai solo inchiostro

nei miei castelli di rabbia

ma io non porto rancore

posso insegnarti ad amare

perché tu hai un bel motore

peccato non lo sai usare.

Cosa resta delle nuvole

ho l’impressione di perderti

sotto lo stesso cielo

ma tu sai ancora di fragole

in alto come le cupole

l’amore è una bugia per te

cosa resta delle nuvole

ho l’impressione di perderti

sotto lo stesso cielo

ma tu sai ancora di fragole

in alto come le cupole

l’amore è una bugia per te.

Un passo avanti e due indietro

prima di andartene via

hai lasciato pezzi di vetro

sopra la mia scrivania

costruirò un cuore di ghiaccio

lo scioglierò solo a maggio

per dirti quello che provo

bisogna avere coraggio

non so parlare d’amore

un po’ come Celentano

forse tu avevi ragione

meglio se stiamo lontano noi due

tu con me non può piovere

se non torni saremo polvere

e cosa resta delle nuvole sotto un aereo

lascio la scia permanente

sul tuo cuore nero.

Cosa resta delle nuvole

ho l’impressione di perderti

sotto lo stesso cielo

ma tu sai ancora di fragole

in alto come le cupole

l’amore è una bugia per te

cosa resta delle nuvole

ho l’impressione di perderti

sotto lo stesso cielo

ma tu sai ancora di fragole

in alto come le cupole

l’amore è una bugia per te.

Bugia per te.