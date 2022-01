Maleducata è il titolo del nuovo brano di Rkomi feat. Dargen D’amico, in uscita oggi, 28 gennaio 2022.

Il pezzo è presente nel disco Taxi Driver, campione di vendite del 2021, in grado di superare chiunque nella classifica di fine anno.

Rkomi feat. Dargen D’amico, Maleducata, Significato canzone

Nel brano si canta della donna che abbandona, che sparisce nel nulla, in grado di imbambolare e illudere l’uomo di turno (“Mi dicevi: “Sei meglio”, mi pareva verosimile Ma ero solo intermedio, volevi solo farlo ingelosire (Vabbè, meglio che niente)”). L’amore è ingordo, ferisce e porta alla solitudine, scelta sempre dall’altra donna che inganna (“Come fai, come fai? Ma eran tutte cazzate E mi lasci d’estate, A Milano col cane”).

Maleducata, Ascolta la canzone

Rkomi feat. Dargen D’amico, Maleducata, Testo canzone

[Intro]

Diego

Stavo con Helena e il suo bulldog francese

Stavamo così bene, però niente è per sempre

Con Marta ho pure preso un lupo cecoslovacco

Non era facile, però ci ho provato

Quando è finita, no, non sai che ho provato

Non posso cambiare ragazza ogni anno

È curioso in effetti

Ero innamorato più dei cani che avevi

Tu eri più preoccupata più dei cani che avevi

Tieniti la casa, ma lasciami il dalmata

Tutti e tre una settimana a Capri

Ho prenotato anche un massaggio al cane

Hai detto che scendevi per un caffè

Non ti ho vista più, ma che, sei matta?

Maleducata, m’inviti a cena in una chiesa sconsacrata

Tanto l’amore sbrana tutto, chupacabra

Siamo felici solamente sulla carta

Io penso a un’altra

Come fai, come fai?

Voglio fare l’amore, baby, dopo il lavoro

Come fai, come fai?

Due gocce di verde in un mare di occhi

Come fai, come fai?

Ma eran tutte cazzate

E mi lasci d’estate

A Milano col cane

Mi dicevi: “Sei meglio”, mi pareva verosimile

Ma ero solo intermedio, volevi solo farlo ingelosire (Vabbè, meglio che niente)

E nonostante fossi senza rischi, non ci siamo più rivisti quindi

Sono sceso a Roma ad ingrassare in trappole per i turisti

Ho lasciato il nome ad un’altra, ma era solo per propaganda

Prendo quello che lo chef raccomanda ma senza lasciare la branda

Per risolvere il fine settimana una missionaria come Dio comanda

Un po’ di musica italiana Settanta, vediamo se indovini chi la canta

Maleducata, m’inviti a cena in una chiesa sconsacrata

Tanto l’amore sbrana tutto, chupacabra

Siamo felici solamente sulla carta

Io penso a un’altra

Come fai, come fai?

Voglio fare l’amore, baby dopo il lavoro

Come fai, come fai?

Due gocce di verde in un mare di occhi

Come fai, come fai?

Ma eran tutte cazzate

E mi lasci d’estate

A Milano col cane

Come fai, come fai?

Maleducata

Come fai, come fai?

Maleducata

Come fai, come fai?

Ma eran tutte cazzate

E mi lasci d’estate

A Milano col cane