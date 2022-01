Puntuali, nei primi giorni del 2022, ecco arrivare la classifica degli album più venduti in Italia nel 2021. E le sorprese non mancano, compresi risultati che deludono le aspettative. Primo posto assegnato a Rkomi, in gara al Festival di Sanremo 2022, che ha battuto tutti grazie al suo disco “Taxi driver“. Riesce a fare addirittura meglio di Sangiovanni, cantante di Amici 20 che ha dominato le charts per mesi e mesi. Per lui una medaglia d’argento grazie all’omonimo album. Terzo gradino, invece, per i Maneskin. Dopo la vittoria al Festival e il trionfo all’Eurovision Song Contest 2021, “Teatro d’ira” è comodamente nella top three. Benissimo Blanco grazie a “Blu Celeste” (4), Madame (5), Capo Plaza (6) con “Plaza” e un ottimo risultato per Marracash. “Noi, loro, gli altri”, uscito alla fine del 2021, agguanta il settimo posto degli album più venduti in Italia.

Sorridono i Pinguini Tattici Nucleari con “Ahia!” (alla 8). Alla 9 Sfera Ebbasta e alla 10 Flop di Salmo. Dobbiamo scendere alla posizione 24 per trovare il primo disco straniero: parliamo di “Future nostalgia” di Dua Lipa. Solo alla 35 “1969” di Achille Lauro che riappare alla 60 con “Lauro”. Mahmood con “Ghettolimpo” alla 45. Adele, uscita nello stesso giorno di Marracash, si posiziona alla 40 con “30”.

A seguire la classifica con i 100 album più venduti del 2021 in Italia:

01. Rkomi, Taxi Driver

02. Sangiovanni, Sangiovanni

03. Maneskin, Teatro d’Ira Vol. 1

04. Blanco, Blu Celeste

05. Madame, Madame

06. Capo Plaza, Plaza

07. Marracash, Noi. Loro, Gli altri

08. Pinguini Tattici Nucleati, Ahia!

09. Sfera Ebbasta, Famoso

10. Salmo, Flop

11. Mace, Obe

12. Ernia, Gemelli

13. Vasco Rossi, Siamo qui

14 Ultimo, Solo

15. Gué Pequeno e Dj Harsh, Fastlife 4

16. Gazzelle, Ok

17. Marracash, Persona

18. Aka 7even, Aka 7even

19. Pinguini Tattici Nucleari, Fuori dall’hype

20. Deddy, Il cielo contromano

21. Fedez, Disumano

22. Maneskin, Il ballo della vita

23. Boomdabash, Don’t worry – Best Of

24. Dua Lipa, Future nostalgia

25. Tony Effe, Untouchable

26. The Weeknd, After Hours

27. Caparezza, Exuvia

28. Massimo Pericolo, Solo tutto

29. Il Tre, Ali

30. Harry Styles, Fine Line

31. Emis Killa e Jake La Furia, 17

32. Maneskin, Chosen

33. Tha Supreme, 23 6451

34. Gué, Guesus

35. Achille, Lauro, 1969

36. Marco Mengoni, Materia (Terra)

37. Annalisa, Nuda (10)

38. Bloody Vinyl, BV3

39. Gué Pequeno, Mr Fini

40. Adele, 30

41. Fred De Palma, Unico

42. Ed Sheeran, =

43. Olivia Rodrigo, Sour

44. Salmo, Playlist live

45. Mahmood, Ghettolimpo

46. Tedua, Vita Vera – Mixtape, Aspettando la Divina Commedia

47. Justin Bieber, Justice

48. Ultimo, Colpa delle favole

49. Irama, Crepe

50. Lazza, Re Mida (Aurum)

51. Psicologi, Millennium Bug

52. Ghali, DNA Deluxe X

53. Ed Sheeran, :

54. Pop Smoke, Shoot for the stars, Aim for the moon

55. Alessandra Amoroso, Tutto accade

56. Michael Bublé, Christmas

57. Piccolo Coro Dell’Antoniano, Il meglio dello Zecchino d’Oro

58. Geolier, Emanuele (Marchio registrato)

59. Pink Floyd, The Dark side of the moon

60. Achille Lauro, Lauro

61. Nirvana, Nevermind

62. Mr Rain, Petrichor

63. Gemitaiz, QVC9 Quello che vi consiglio 9

64. Zucchero, Discover

65. Artisti vari, Red bull 64 Bars, The Album

66. Sfera Ebbasta, Rockstar (Popstar edition)

67. Rondodasosa, Giovane Rondo

68. Gazzelle, Punk

69. Ultimo, Peter Pan

70. Billie Eilish, Happiter than ever

71. Carl Brave, Coraggio

72. Capo Plaza, 20

73. Harry Styles, Harry Styles

74. Billie Eilish, When all fall asleep, Where do we go?

75. Tiziano Ferro, Accetto miracoli: l’esperienza degli altri

76. Machete, Machete Mixtape 4

77. Travis Scott, Astroworld

78. Iron Maiden, Senjutsu

79. Franco Battiato, La voce del padrone

80. Villabanks, Filtri+Nudo

81. Pink Floyd, The Wall

82. Ligabue, 7

83. J-Ax, SurreAle

84. Mecna, Mentre nessuno guarda

85. Shiva, Dolce vita

86. Rocco Hunt, Rivoluzione

87. Lewis Capaldi, Divinely Unispired to a hellshit extent

88. Massimo Pericolo, Scialla Semper

89. Franco 126, Multisala

90. Ultimo, Pianeti

91. Tancredi, Iride

92. Chiello, Oceano Paradiso

93. Doja Cat, Planet Her

94. Lady Gaga e Bradley Cooper, A star is born

95. Arctic Monkeys, AM

96. Bad Bunny, El ultimo tour del mundo

97. Elisa, Diari aperti (segreti svelati)

98. Coldplay, Music oh the spheres

99. Michele Bravi, La geografia del buio

100. The night skinny, Mattoni