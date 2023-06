Maledetto mare è il nuovo singolo di Federico Rossi che continua la sua carriera da solista dopo aver raggiungo 2 Dischi di Platino con “Pesche” e “Non è mai troppo tardi”. Il brano, in uscita il 23 giugno, è un racconto fugace, che tratta di quei momenti in cui non ha senso chiedersi il perché o per quanto tempo, ma in cui è giusto vivere il presente ed è la prima tappa del nuovo percorso artistico di Federico. Qui sotto audio, testo e significato del brano.

Federico Rossi, Maledetto mare, Ascolta la canzone, significato e video

Ecco le parole del cantante nell’annunciare la canzone inedita, incisa proprio per l’estate 2023:

“Nella vita di ognuno di noi, arriva un momento in cui otteniamo la nostra rivincita, quando il cielo ci riserva un’alba nuova. È in quel momento che dobbiamo essere certi di ciò che desideriamo. Maledetto Mare è nata da un’ispirazione improvvisa sulla base di un’idea musicale del mio team artistico. Questo è solo il primo passo di un nuovo progetto che mi rende orgoglioso e fiducioso”.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone.

Federico Rossi, Maledetto mare, Testo della canzone

Non ho scuse per tornare a casa questa sera cara resti qui con me

se un giorno o un’ora o una vita intera che importa

mi piace quel gusto guardarti

Dimmi dove vanno a dormire quegli occhi che hai, sembrano dei fanali

dimmi dove trovi la forza di dimenticarti del mondo

Una come te la notte che non prende sonno

il cielo si colora disegna un’alba nuova

Ti guarderò ballare in questo maledetto mare

il vento che ti sfiora, un’altra estate ancora

Io ti verrò a cercare in questo maledetto mare

Primavera mordimi la schiena

ora sembri vera solo tu

Questa volta giuro non ci casco più

E non so più chi sei

ci morirei dentro i sogni tuoi

conosco una come te

la notte che diventa giorno

il cielo si colora disegna un’alba nuova

ti guarderò ballare in questo maledetto mare

Il vento che ti sfiora, un’altra estate ancora

io ti verrò a cercare in questo maledetto mare

So cosa odio di te

che stanotte mi fai stare sveglio

e so che lei non è te

ma cosa te lo dico a fare

Il cielo si colora disegna un’alba nuova

ti guarderò ballare in questo maledetto mare

Il vento che ti sfiora un’altra estate ancora

io ti verrò a cercare in questo maledetto mare