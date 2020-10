Male è il titolo dell’inedito di Eda Marì, concorrente del gruppo Over capitanato da Mika. Durante la prima puntata dei live show ha eseguito il suo inedito, Male, già presentato ai casting del talent show.

Ecco qualche informazione in più sulla cantante:

Edda Maria Sessa ha 25 anni e viene da San Lucido (CS). Molto legata alla periferia calabrese, vive da sempre nella musica, prima come ballerina, nella scuola di danza della madre e poi come cantautrice. Molto emotiva, ha conquistato con i suoi inediti, i giudici. Mika, ha definito la sua performance ai Bootcamp “super potente”.

Qui sotto il testo della canzone, presente nel Mixtape di X Factor 2020 in uscita a mezzanotte.

Non riesco a respirare

Non riesco a capire

Dove il male può finire

Scalzi senza freni su un letto di vetri

Addosso le pareti questioni illusioni irrisolte

Identità nascoste, paranoie all’orizzonte

Che ti amo te l’ho detto mille volte

Martellate in fronte perdo anima e capelli

Trema la voce come la prima volta con Sally

Io nuda e senza trucco perditi tutto

Fuori sono lux anche se dentro ho il lutto

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare a me fai male tu

Maria moriva, mamma soffriva

Lui non capiva quella bestia è ancora attiva

Io sono la stessa diversa da prima

Denti neri Nero d’Avola, non credo più in nessuna favola

Senza pece sotto le stelle dipingimi di sale la pelle

Ama o muori da solo la fuori, dammi il PIN come ti sblocchi?

Se riesci guardami negli occhi cosa vedi quando mi tocchi?

Vabbè esco sola vado al bar, andrò via in entrechat quarte

Sono senza saliva tu butti la merda a largo e ti ritorna a riva

Arriva a riva arriva a riva

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare a me fai male tu

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare a me fai male tu

Non riesco a respirare no

Non riesco a respirare

A me fai male