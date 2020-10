X Factor 2020 parte, ufficialmente, con il Live Show, questa sera, in diretta, dalle 21,15 su Sky Uno. Ghali sarà l’ospite musicale di questa prima puntata.

Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la gara live con una struttura che mette la musica al centro di tutto: come già successo nel corso di Audition, Bootcamp e Last Call, fasi durante le quali i ragazzi si sono esibiti in un’atmosfera più intima ma anche più potente, non su un palco ma allo stesso livello dei giudici, anche nelle sette puntate in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena, le esibizioni dei cantanti in gara saranno il fulcro dell’intero racconto.

Come noto, i giudici di questa edizione saranno Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, chiamati quest’anno – con un cast più maturo – a un lavoro più focalizzato sulla messa a fuoco dei vari progetti: i quattro accompagneranno le categorie in cui sono divisi i 12 nuovi artisti in gara, rispettivamente Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over. Con loro c’è Alessandro Cattelan, che riprende la guida di X Factor dopo aver affiancato e accompagnato i giudici, in particolare nella fase dei Bootcamp, nei commenti e nei pareri alle esibizioni dei ragazzi.

Proprio in continuità con quando visto finora, nel corso della prima puntata dei Live i 12 concorrenti ufficialmente in gara si faranno conoscere proponendo solo i loro inediti, brani originali che sono manifesto del loro progetto artistico e che poi troveranno spazio dal giorno dopo, venerdì 30, nell’album X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy).

Ospite nel primo Live sarà Ghali, uno degli artisti italiani più stimati a livello interazionale, la cui musica è da sempre veicolo di messaggi sociali pieni di significato. A #XF2020 presenterà Barcellona, brano estratto dal suo nuovo album multiplatino. Il pezzo, diretto e intimo, è un elogio alla tenerezza; un modo per dire di non aver paura delle cose che rendono fragili. Le apparizioni televisive di Ghali tendono ad essere rare e memorabili e anche in questo caso proverà a stupirci con le sue qualità di indiscusso showman.

Novità nel team creativo che immagina e poi realizza lo show musicale e televisivo: new entry di quest’anno Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment.

I Live Show di X Factor 2020 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV; il mercoledì successivo al primo on air, saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Noi di Soundsblog seguiremo, insieme a voi, minuto per minuto, il kick-off di questa prima puntata di X Factor 2020! A più tardi!