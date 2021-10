Ad un anno di distanza quasi esatto dall’EP Oggi, pubblicato il 29 ottobre 2020, a partire da oggi, domenica 24 ottobre 2021, è disponibile il nuovo singolo di Ensi, dal titolo Mai, prodotto da Crookers e Goedi, che vede la partecipazione del rapper milanese Silent Bob.

Un anno di distanza, come scritto in apertura, che il rapper torinese, stando al comunicato ufficiale, descrive come “un anno di cambiamento sotto molti punti di vista, difficile quanto rivoluzionario”.

Nel testo, Ensi parla di fratellanza nel rap, specificando come molte persone millantano valori di questo tipo, dando, in realtà, importanza solamente ai soldi. La produzione di Crookers e Goedi ha dato vita ad un beat duro che, oltre a sottolineare le strofe di Ensi, risalta al meglio soprattutto le rime di Silent Bob.

Di seguito, trovate il testo di Mai. Cliccando qui, potete ascoltare il singolo.

Ensi feat. Silent Bob – Mai: il testo

Io non ho mai

Messo prima i soldi di un fratello vero

Io non ho mai

Detto, ce la farò, ma ce la faremo

Io non ho mai

Fatto per fare, ma fatto davvero

Io non ho mai

Sputato sul blood o tradito un frèro.

Io non ho mai, non ho mai

Messo prima i soldi di un fratello vero

E non ho mai, non ho mai

Detto, ce la farò, ma ce la faremo

Io non ho mai, non ho mai

Fatto per fare, ma fatto davvero

E non ho mai

Sputato sul blood o tradito un frèro.

Per i miei morirei come Nada

Questo amore li brucia di invidia

Siamo fatti di un’altra sostanza

Questa gente no, non mi somiglia

Sì, li ho visti, mi casa es tu casa

E li ho sentiti dire famiglia

Poi brindare agli affari e infamarsi per trenta denari

Fra’, come la Bibbia

Io mai sceso col diavolo a patti

Prima regola infatti, qua prima morti che ratti

Quando stringi la mano e mi guardi nеgli occhi

Da noi vale più dei contratti

Qua li vеdi intatti finché poi uno non supera gli altri

Diamo un peso diverso alle cose di base

Fra’, calcola 21 grammi

No, non fidarti di chi è senza parere

Senza principi, senza bandiere

Qua tutti amici se gira bene

Finché c’è la bamba, finché c’è da bere

Finché c’è da far soldi

Io non ho mai lasciato un fratello indietro

Anche quando poi niente è tornato indietro

C’è chi vale zero e quello che gli devo.

Io non ho mai, non ho mai

Messo prima i soldi di un fratello vero

E non ho mai, non ho mai

Detto, ce la farò, ma ce la faremo

Io non ho mai, non ho mai

Fatto per fare, ma fatto davvero

E non ho mai

Sputato sul blood o tradito un frèro.

Se ci penso, la notte mi somiglia

Perché è fredda, profonda e cattiva

L’oscurità che mi inghiotte

Copre la luce, chiude vie di uscita

La pioggia che cade su strade e panchine

La torcia dello sbirro punta nell’iride

Droghe da festa sciolte nelle bibite

La vita è killer e noi siamo vittime

Dimmi te come riesci a prender sonno

Le pare si estendono a macchia d’olio

I coltelli segnano solo il corpo

I drammi segnano l’anima e il volto

Se ho le pastiglie, mi perdo in me stesso

Ho una lama affilata, la stringo nel pugno

Sto tutto nervoso come dopo un destro

A scoparti, scema, non provo più gusto

Quando tramonta il sole, io esco

Sono un alcolizzato depresso

Non sorrido ormai da troppo tempo

Anche narcotizzato non riesco

Lei coi rossetti, io pacchi di 100’s

Passo nottate a bere in un parcheggio

Amo la solitudine, amo il freddo

Amo il blocco, amo ogni mio fratello.

Io non ho mai, non ho mai

Messo prima i soldi di un fratello vero

E non ho mai, non ho mai

Detto, ce la farò, ma ce la faremo

Io non ho mai, non ho mai

Fatto per fare, ma fatto davvero

E non ho mai

Sputato sul blood o tradito un frèro.

Io non ho mai

Messo prima i soldi di un fratello vero

Io non ho mai

Detto, ce la farò, ma ce la faremo

Io non ho mai

Fatto per fare, ma fatto davvero

Io non ho mai

Sputato sul blood o tradito un frèro.