A partire dal 23 ottobre 2020, è disponibile il nuovo EP di Ensi, dal titolo Oggi, che contiene 6 canzoni inedite.

Il nuovo progetto discografico del rapper torinese arriva a circa un anno di distanza da Clash Again, il repack di Clash, il quinto album in studio di Ensi.

In Oggi, sono contenute due collaborazioni: Giaime e Dani Faiv. Per quanto riguarda le produzioni, invece, Ensi ha lavorato con Kanesh, Strage, Andry The Hitmaker, Gemitaiz (Specialist è il primo brano interamente prodotto dal rapper romano), Lazza e Chris Nolan.

Dall’EP, sono già stati estratti tre singoli: il precitato singolo Specialist, 090320 e Mari.

Nelle ultime settimane, sul proprio profilo ufficiale Instagram, Ensi ha pubblicato vari post riguardanti il nuovo EP che è stato annunciato con le seguenti dichiarazioni:

In questi sei brani ho racchiuso un momento, l’ho fatto allineando ogni scelta perché il quadro è più grande, ma resta comunque un momento indefinito nel tempo. In questo capitolo non c’è solo il mio presente. Il mio passato mi ricorda di non sprecare la sofferenza, di trasformarla. Domani saremo ancora più forti. Nella mia testa è tutto a fuoco, state con me.

Nel giorno della pubblicazione, il 23 ottobre, Ensi ha pubblicato anche questo post:

Non ho lasciato nulla al caso e l’EP ha un senso anche dal punto di vista della tracklist, quindi invito tutti a godersi il viaggio delle sei tracce anche se ne conoscete già alcune. Oggi è solo una parte della mia visione, una parte del nuovo progetto, ma in questi brani sono riuscito a catturare i momenti che volevo nella forma in cui volevo. Grazie a tutti i coinvolti. E, già da ora, grazie a tutti voi del vostro attaccamento e del supporto continuo. Still.

Di seguito, trovate la tracklist di Oggi.

Ensi – Oggi: la tracklist

1. 090320

2. Clamo (feat. Dani Faiv)

3. Mari (feat. Giaime)

4. Specialist

5. Non sei di qua

6. Giù le stelle