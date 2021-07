Da venerdì 9 luglio 2021 sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Madrid non va a dormire”, il nuovo singolo di Loredana Errore, estratto dall’ultimo album “C’è vita” (Playaudio di Azzurra Music).

Si tratta di un brano che, nonostante la freschezza musicale, fa riflettere su quanto importante possa essere la musica per superare ogni pensiero negativo.

«“Madrid non va a dormire” è un altro singolo estratto del mio ultimo album “C’È VITA” . È un esplosione di estate, di voglia di ballare ma soprattutto di musica che, nonostante il Covid e le sue restrizioni, resta sempre il miracolo che ci tira su e che ci fa prendere respiro; per me è e sempre sarà il collante tra cielo e terra dove tutto è possibile, anche volare. “Madrid non va a dormire” è un brano leggero e profondo, per la resilienza e la voglia di non smettere mai la cura della Musica, nostra consigliera qualsiasi cosa accada».

Qui sotto potete ascoltare Madrid non va a dormire di Loredana Errore, a seguire il testo della canzone.

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Un soffio d’aria di primavera

E la movida scalda l’atmosfera

A un giro di più non dico di no

Un po’ d’amore por favor

Sarà la sera un po’ meno fredda

E tu ti senti e sembri ancor più bella

A volte si può non dire di no

Oye hombre habla español?

E questa grande corrida è il nostro estilo de vida

Va via il dolore senza pentimento

Per ogni luce che fa bello il centro di tutte le città

C’è un mare di gente che sta vivendo ora

Per ogni volta che fai male ascolto questa musica

È un ritmo che sale e al cuore fa bene

È la notte che non vuol finire

Madrid non va a dormire

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Buona o cattiva sorte, sto sveglia anche stanotte

La testa che fa a botte, la tua che se ne fotte

Delle mie lacrime, delle mie spalle rotte

Che han sopportato il peso delle tue scuse pronte

E questa grande corrida è il nostro estilo de vida

Va via il dolore senza pentimento

Per ogni luce che fa bello il centro di tutte le città

C’è un mare di gente che sta vivendo ora

Per ogni volta che fai male ascolto questa musica

È un ritmo che sale e al cuore fa bene

Madrid non va a dormire

Hasta la vista, hasta la vista, yeah

Hasta la vista

L’amore è una conquista

E questa grande corrida è il nostro estilo de vida

Va via il dolore senza pentimento

Per ogni luce che fa bello il centro di tutte le città

C’è un mare di gente che sta vivendo ora

Per ogni volta che fai male ascolto questa musica

È un ritmo che sale e al cuore fa bene

Madrid non va a dormire

Madrid non va a dormire

Madrid non va a dormire

Madrid non va a dormire

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh