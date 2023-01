Il Celebration Tour è stato annunciato pochi giorni fa da Madonna e, immediatamente, era già previsto un successo assoluto di vendite. E così è stato. In poche ore, le date sono raddoppiate e anche in Italia è arrivato il bis. Due date -al momento- nel nostro Paese, il 23 e il 25 novembre 2023. In molti sperano ancora in una terza data visto l’immediato sold out delle tappe. Il ritorno live della popstar era attesissimo, dopo il Madame X Tour nei teatri, da fine 2019 a inizio 2020. Nei concerti è previsto un greatest hits dei brani della cantante, tutti i successi più noti, reinterpretati dal vivo. Era prevedibile, quindi, il boom di richieste e il tutto esaurito. A Londra, attualmente, Madonna si esibirà in 4 date, a ottobre. E, in breve tempo, i biglietti erano già tutti sold out.

In poco tempo, però, ecco arrivare la possibilità di acquistare biglietti, in siti di rivendita, con prezzi altissimi. E la rabbia dei fan è esplosa. Perché molti non sono riusciti ad acquistare un posto e ora si trovano biglietti che arrivano fino a 5000 dollari. Le due date non sono bastate. I biglietti per gli spettacoli tanto attesi sono stati messi in vendita venerdì mattina alle 10 e, come previsto, i biglietti sono andati esauriti come un fulmine, con l’aggiunta di altre due date.

Dopo i due concerti previsti (che sono poi diventati 4), su alcuni siti è stato proposto ai fan un acquisto fino a £ 5.000 per i biglietti in piedi. Altri biglietti in piedi sono elencati sul sito per £ 4.500, £ 2.400 e tra £ 1.000 e £ 2.000 ciascuno. Anche seduti e più lontani, viene proposto ai fan di Madonna posti fino a mille dollari – e i biglietti più economici disponibili sul sito partono da £ 241 ciascuno per i posti a sedere lontani dal palco.

Su Twitter, anche se i fan stavano ancora aspettando in coda nella speranza che ci fossero dei biglietti rimasti per le prime due date, le persone hanno iniziato ad annunciare che avevano dei biglietti in vendita, alcuni dicendo di aver comprato più del necessario per sbaglio. E le polemiche sono nate, sul web:

“Il concerto di Madonna è sold out immediato eppure vengono venduti biglietti dai bagarini che li hanno acquistati online, con un prezzo 5 volte maggiore! Questo deve essere fermato!”

E ancora:

“L’acquisto di biglietti per il concerto è un’enorme truffa. Già centinaia di biglietti per Madonna sono stati rivenduti su siti web con enormi aumenti mentre i fan siedono in (coda) impossibilitati ad acquistare comunque a causa dei bot. Abbiamo bisogno di vietare alle persone di rivendere biglietti a un prezzo maggiorato”