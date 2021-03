Madonna ha usato il corpo di una tiktoker di 22 anni su una foto pubblicata su Instagram in occasione dell’uscita del suo album Rebel Heart, spacciandola per propria.

La storia è accaduta ormai sei anni, fa ma è diventata virale dopo che la diretta interessata, una tiktoker di nome Amelia Goldie, scrittrice, fotografa e influencer australiana, ha pubblicato un video nel quale la Ciccone il primo maggio del 2015 rese noto uno scatto che a lei era suonato tremendamente familiare.

Effettivamente il look è il medesimo, tra maglietta dei Joy Division, stivaletti neri, gonna in tweed, doppia collanina al collo. Uguale pure la posa su un piumino blu a pois.

Non possono a questo punto esserci dubbi: si è trattato di un vero e proprio ritocco mediante il quale Madonna si era presa in maniera digitale il corpo dell’allora 22enne Goldie, con tanto di didascalia in slang “I look Kewl” (“Sembro cool“) e ‘l’hashtag #rebelheart. Almeno questi due erano originali.

Amelia si accorse subito del furto, definendolo “il momento più strano della mia vita“. Giovedì scorso invece a Buzzfeed ha raccontato che all’inizio aveva pensato si trattasse di uno scherzo:

“Ma quando ho visto la foto sull’account ufficiale di Madonna ho capito che non lo era Ho provato a contattare il suo team tramite Instagram due volte, ma senza risposta. Ci sarebbe sicuramente da ridere e da esserne lusingata, ma ovviamente vorrei anche essere accreditata! Penso che se hai intenzione di utilizzare il corpo di qualcun altro come se fosse tuo, quel qualcuno meriti di essere menzionato. Ma niente rancore!”.

Cinque anni fa invece per sbaglio il social media manager di Madonna pubblicò una foto di Paola Barale, che negli anni Novanta esordì in televisione come sosia della cantante. Lo scatto generò l’ilarità del web, con l’ex valletta di Mike Bongiorno che a sua volta pubblicò una foto della stessa Madonna nel film Evita. La cantante aveva in preparazione un film sulla sua vita, che non ha ancora visto la luce.

Foto: account Instagram Madonna