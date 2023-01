Come prevedibile, è stata aggiunta una seconda data in Italia, a Milano, il 25 novembre 2023, per il Celebration Tour di Madonna. Dopo il sold out del 23 novembre, la popstar ha ufficializzato il bis nel nostro Paese. Insieme all’annuncio, immediatamente sono state aperte anche le vendite dei biglietti che si sta già avvicinando al sold out (cliccando sui siti per l’acquisto, attualmente troviamo disponibili solo per posti dai 400 ai 1000 euro circa). Sarà a breve svelata una terza tappa per la cantante?

Intanto, vi ricordiamo i prezzi per il concerto di Madonna a Milano. Si parte da 46 euro per il Sesto Settore Numerato Visione laterale limitata / Intero Amex. Poi si sale di poco, a 51.95 (Sesto Settore Numerato Visione laterale limitata / Intero + Collector Ticket Amex). Il quinto settore va da 92 a 97.95 euro. Il terzo settore numerato varia da 201, 25 a 207.20. Ovviamente saliamo ancora di più con il secondo settore (287,50 a 293,45). Volete puntare al primo settore numerato? Allora sappiate che si parte da 345 euro a biglietto fino a 350.95. Per la parte Parterre B in piedi si arriva ai 200 euro e sale fino a 293,45 per la zona Parterre A in piedi.

Ecco le date aggiornate del Celebration Tour di Madonna. Quattro concerti sold out a Londra (con ulteriori aggiunte? Anche un bis per Parigi dopi la prima data annunciata. Si prevedono ulteriori tappe anche in Italia, magari il 26, 27 o 24 novembre prossimi. Del resto, era attesissimo il ritorno dal vivo della popstar dopo il Madame X tour nei teatri (tra settembre 2019 e marzo 202).

14 ottobre 2023 Londra Regno Unito La O2 Arena

15 ottobre 2023

17 ottobre 2023

18 ottobre 2023

21 ottobre 2023 Anversa Belgio Sportpaleis

22 ottobre 2023

25 ottobre 2023 Copenhagen Danimarca Royal Arena

28 ottobre 2023 Stoccolma Svezia Tele2 Arena

1 novembre 2023 Barcellona Spagna Palau Sant Jordi

2 novembre 2023

6 novembre 2023 Lisbona Portogallo Altice Arena

12 novembre 2023 Parigi Francia Accor Arena

13 novembre 2023

15 novembre 2023 Colonia Germania Lanxess Arena

19 novembre 2023 Parigi Francia Accor Arena

23 novembre 2023 Milano Mediolanum Forum

25 novembre 2023

28 novembre 2023 Berlino Germania Mercedes-Benz Arena

1 dicembre 2023 Amsterdam Paesi Bassi Ziggo Dome