Madonna ha nuovamente scelto l’Italia -precisamente la Puglia– per il suo compleanno. La cantante ha soffiato sulle sue 63 candeline a Borgo Egnazia, , un resort extralusso a Savelletri di Fasano. Non è la prima volta per lei, avendo già deciso di passare questo giorno di festa, nello stesso luogo, anche nel 2016 e 2017.

Della magnifica masseria pugliese e dell’attuale soggiorno, Madonna ha condiviso alcuni scatti direttamente sul suo account Instagram, accompagnate da “Let the birthday Games begin…..”

Con lei, nelle foto, il compagno e ballerino Ahlamalik Williams (mentre condividono un cono gelato in complicità). Nelle altre immagini, Madonna -bellissima con un abito colorato è insieme all’attrice Dei Mazar e ai figli.

In poche ore le immagini hanno ottenuto quasi 300.000 likes e migliaia e migliaia di commenti.

Madonna, le foto dei regali di compleanno

Prima delle immagini pubblicate oggi, 16 agosto 2021, nel giorno del suo 63esimo compleanno, Madonna ha condiviso alcune foto che raffiguravano i regali ricevuti. Un cappello di paglia con la scritta “Hello Boys”, molti fiori (rose rosse e rose) e una borsa con la scritta “My crown is my heart not on my head”.

La corona è il mio cuore, non è sulla mia testa.

Inoltre, un paio di orecchini (ad aprire la galleria di foto)

Prima dei doni immortalati, la popstar aveva condiviso alcuni selfie accompagnati dalla frase “Birthdays are a time for Reflection………..,……Gratitude…….,,…and Self Examination”.

“I compleanni sono un momento di riflessione………..,……gratitudine…….,,…e di autoesame

Attesa per il documentario “Madame X” in Italia a ottobre 2021

Intanto, è sempre alta l’attesa per poter vedere il documentario “Madame X“, con le riprese dei concerti nei teatri. In Italia sarà disponibile a ottobre 2021 su Mtv. Queste le parole della cantante nel parlare del suo progetto: