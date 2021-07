Paramount+, il servizio streaming di ViacomCBS e MTV hanno annunciato che l’attesissimo documentario di Madonna, Madame X, debutterà su Paramount+ esclusivamente negli Stati Uniti, in America Latina, in Australia, nei paesi nordici e in Canada a partire venerdì 8 ottobre 2021. E per gli altri Paesi? Ecco la risposta ufficiale: il documentario sarà disponibile su MTV (Sky canale 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (132 e 704 di Sky).

Girato a Lisbona, Madame X riprende le incredibili esibizioni teatrali della tournée dell’icona pop acclamata dal pubblico di tutto il mondo, raccontata come in un’avventura avvincente e audace con protagonista l’intrepido personaggio di Madonna, Madame X, un agente segreto che viaggia per tutto il mondo, cambia identità, lotta per la libertà e porta la luce anche nei luoghi più oscuri.

Ecco le parole della cantante nell’annunciare l’atteso rilascio di Madame X:

“Condividere la mia visione con tutti i fan a livello globale è stato molto importante per me. Un’opportunità per far arrivare il mio messaggio ovunque e mostrare l’abilità artistica senza paragoni di tutti i soggetti coinvolti ad un pubblico ancora più ampio, soprattutto in un momento in cui la musica ha un’importanza vitale e ci ricorda il legame sacro della nostra umanità”

Bruce Gillmer, Chief Content Officer, Music, Paramount+ e President of Music, Music Talent, Programming & Events, ViacomCBS, sottolinea:

“Madonna è senza dubbio la più grande superstar mondiale, che non smette mai di spingersi oltre, superando i confini e plasmando il panorama della cultura pop. Il legame con MTV è da sempre intenso e siamo entusiasti di continuare ad amplificare la nostra partnership a livello globale con l’esclusiva anteprima mondiale di MADAME X su Paramount+ e MTV in ottobre”

Il documentario include sia brani nuovi, sia successi storici tra i più amati dai fan in un viaggio musicale e teatrale unico nel suo genere. L’album è ispirato alla sua vita immersa nelle tante influenze culturali di Lisbona ed è concepito come una lettera d’amore al multiculturalismo, una testimonianza dell’influenza trasformativa di Madonna e del rispetto per la cultura globale.

Foto | Ricardo Gomes