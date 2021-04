Madonna, nelle scorse ore, ha pubblicato sul suo Instagram, il video della morte di Daunte Wright e ha accompagnato quelle immagini brutali e purtroppo vere, con una didascalia per chiedere il controllo delle armi in America. Il giovane ventenne è stato freddato dalla polizia, in Minnesota, lo scorso fine settimana, creando feroci polemiche e dando via ad una serie di proteste e accuse nei confronti degli agenti e delle forze dell’ordine.

Il video è stato definito dalla stessa Madonna “profondamente sconvolgente”, “esasperante” e “inaccettabile”, in prima linea contro la brutalità della polizia in certe situazioni.

Dopo aver pubblicato la clip, uno dei follower di Madonna ha deciso di commentare per attaccare il messaggio della famosissima cantante e poi ha affermato che la star era un’ipocrita:

“Scommetto che hai persone con le pistole per proteggere te e la tua famiglia”

L’icona della musica Madonna si è difesa e si è apertamente infuriata contro la frase accusatoria nei suoi confronti, rispondendo in prima persona all’utente.

“Str0nza, non ho guardie armate o sicurezza intorno a me. Vieni a trovarmi e dimmi in faccia quanto non sia reale il mio mondo. Ti sfido. Non sai niente di me o della mia vita. Gli unici criminali che vedo in questo momento è la polizia che viene pagata per proteggere le persone. Ma la polizia è protetta dai giudici e dal sistema di giustizia penale, il che è assurdo perché non c’è giustizia se sei una persona di colore”

Poi, prendendo spunto dal nome dell’utente, una donna di mezza età, non di colore, quindi “estranea” a certi rischi, ha poi chiosato con un laconico:

“Ovviamente il tuo nome è Karen”.

Già nell’ultimo album, Madame X, la cantante aveva voluto lanciare un messaggio per chiedere il controllo delle armi, nel video di “God control“.