Tory Lanez ha campionato il brano “Into the groove” per il suo nuovo singolo, “Pluto’s Last Comet”, senza il permesso di Madonna? E’ questa l’accusa pubblica fatta dalla popstar, via Instagram. In un post del rapper, la popstar ha consigliato e invitato il cantante a controllare i messaggi:

“Leggi i tuoi messaggi per l’uso illegale della mia canzone, Into the groove”

Ecco quello che Madonna ha scritto in un commento pubblico dal suo account Instagram, nel tentativo di attirare l’attenzione di Lanez.

Ad attirare l’attenzione è stata quella frase ma non si sa se, successivamente, Lanez, il cui nome è stato anche nei titoli dei giornali di dicembre a causa del suo processo per aggressione e arma da fuoco per presunta sparatoria a Megan Thee Stallion nel 2020, abbia letto il messaggio di Madonna o le abbia risposto.

“Into the Groove“, scritto e prodotto da Madonna e Stephen Bray, è apparso per la prima volta nel film del 1985 Cercasi Susan disperatamente, con Madonna nel ruolo del protagonista. La canzone è stata poi inclusa nella ristampa dell’album “Like a Virgin” ed estratta dalla casa discografica Sire Records e Warner Bros. come quarto singolo del disco. La canzone è presente anche nei successivi progetti, You Can Dance (1987), nella raccolta The Immaculate Collection (1990) e in Celebration, uscito nel 2009. Ebbe un grandissimo successo di vendite e fu applaudito dalla critica che lo indicò come uno dei primi grandi singoli della popstar. In Italia e nel Regno Unito ha conquistato la vetta dei brani più venduti. Nella classifica di fine anno, Into the Groove, nel nostro Paese, è stato il secondo brano più venduto del 1985.

“Pluto’s Last Comet“, scritto da Lanez e prodotto da Orlando tha Great e Chaz Jackson, è stato appena pubblicato questo mese per il progetto “Alone at Prom” di Lanez, ispirato agli anni ’80. Potete ascoltarla cliccando qui.