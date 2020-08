Megan Thee Stallion accusa Tory Lanez di averle sparato, JoJo rimuove la traccia con il rapper dall'album

Di Alberto Graziola sabato 22 agosto 2020

Durante un instagram Live, Megan Thee Stallion accusa pubblicamente Tory Lanez di averle sparato

Megan Thee Stallion ha accusato Tory Lanez di averle sparato, dopo essere rimasta in silenzio su chi fosse il suo presunto assalitore. Ricordate la notizia? Era luglio, il sito TMZ aveva raccontato che Meg era con Tory Lanez: lui è stato arrestato domenica mattina presto sulle Hollywood Hills per aver portato un'arma nascosta nella sua auto e lei si era tagliata il piede su vetri rotti. Nella nota pubblicata sulla sua pagina Instagram, Meg ha definito "inaccurate" le precedenti notizie sull'incidente.

"Non sono mai stato arrestata, i poliziotti mi hanno accompagnata in ospedale dove mi sono sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere i proiettili. Sono incredibilmente grata di essere vivo e mi aspetto di riprendermi completamente. Ma è stato importante per me chiarire i dettagli di questa notte traumatica"

Secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto dopo aver partecipato a una festa in piscina nella villa di Kylie Jenner.

Nelle scorse ore, durante un Instagram Live, la star ha affermato che l'addetto stampa di Lanez aveva diffuso false informazioni sull'incidente, il che l'ha spinta a farsi avanti con la sua versione degli eventi.

"Dato che siete tutte così preoccupati per questo, sì, questo ***** di Tory mi ha sparato.'Mi hai sparato. E hai il tuo addetto stampa e la tua gente che va su questi blog mentendo e buttando m*rda. Smettila di mentire. Perchè mentire? Non capisco. Ho provato a tenere la situazione fuori da Internet, ma tu l'hai trascinata. Lo stai davvero f0ttutamente trascinando"

La rapper ha raccontato che erano entrambi in macchina con altre persone quando è scoppiata una discussione e lui le avrebbe sparato dopo che lei aveva deciso di scendere e iniziare ad allontanarsi.

"Tutti in macchina litigano. Sono sul sedile anteriore, questo ***** è sul sedile posteriore. Scendo dalla macchina, ho finito di discutere. Non voglio più discutere. Esco, me ne vado. Questo *****, da fuori dal sedile posteriore dell'auto, inizia a spararmi. Mi hai sparato!"

A seguito di queste dichiarazioni, JoJo, la cantante di Too Little Too Late che ha collaborato con Lanez nella canzone Comeback per il suo album, Good To Know, ha deciso di cancellare il pezzo nella versione deluxe del disco, in uscita prossimamente. E' stata lei stessa a confermarlo via Twitter rispondendo a un fan che le chiedeva di prendere posizione verso Lanez dopo quanto raccontato dalla collega.

