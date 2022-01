Che ne pensate di un tour di Madonna insieme a Britney Spears? L’ipotesi ha scosso buona parte del web in queste ore dopo le parole pronunciate da Miss Ciccone, durante una diretta Instagram a sorpresa. E’ stata la sua risposta ad un fan che le ha domandato se nei suoi piani ci sarebbe stato un tour mondiale:

“Certo che sì! Stadio, baby! Io e Britney, che ne dici?”

Ha poi specificato che non era certa che la sua idea potesse essere condivisa e sposata dalla collega. Ma ha aggiunto che l’idea di un tour insieme “sarebbe davvero bello” strizzando l’occhio sul fatto che”, potremmo ridare vita al bacio originale”

Il riferimento, ovviamente, è al loro bacio, in diretta, agli Mtv Vma del 2003. In quell’occasione fu presente anche Christina Aguilera. Il bacio avvenne anche con lei e Madonna ma, in quel momento, le telecamere furono più interessate a riprendere la reazione di Justin Timbelake, in mezzo al pubblico. Un momento di gossip evitabilissimo che rovinò la scena (soprattutto alla Aguilera…). Il bacio “a tre” avvenne sotto le note di “Hollywood” di Madonna che, poi, pochi mesi dopo, duettò proprio con Britney Spears in “Me against the music” dall’album “In the zone”.

Madonna e Spears sono state insieme, l’ultima volta, sul palco nel novembre 2008 per un duetto a sorpresa di “Human Nature” durante il “Vogue” Sticker’s Sticky & Sweet Tour” di Madge.

Nel luglio 2021 intervenne in prima persona a favore del movimento #FreeBritney che ha poi permesso alla popstar di liberarsi dal padre/tutore:

“Date a questa donna la sua vita indietro … Questa è una violazione dei diritti umani!” tuonò, ai tempi, via social, Madonna.

E l’avrebbe aiutata anche dietro le quinte. Una fonte ha dichiarato a Page Six, nel mese di novembre, che Madonna era in “stato di guerra” per la situazione definendola “infastidita per la giustificazione dei torti che Britney ha dovuto sopportare. Ha offerto di sostenerla in qualsiasi modo e che non aveva paura di parlare o intervenire se necessario”.

Così, dopo il commento e la risposta al fan sul prossimo tour mondiale, il sogno di Madonna & Britney insieme è nato immediatamente.