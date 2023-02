Madonna ospite a Sanremo 2023? L’indiscrezione riportata da Dagospia sta prendendo sempre più piede, in queste ore, con i fan della cantante speranzosi del colpo di scena last minute. Perché, ad oggi, Amadeus aveva vociferato di un’ospite femminile per l’ultima serata, “di origini italiane, non è Lady Gaga”. Sul web sono partite possibili illazioni, da LP ad Ariana Grande. Ma, ecco arrivare la notizia bomba: e se fosse Madonna? Queste le parole di Dagospia:

Più di un indizio porta alla mitologica nonnetta del pop, Madonna. Nei ristoranti di Sanremo è un pissi-pissi continuo. C’è chi dice che la Maison Valentino avrebbe già preparato gli abiti per lei…

La notizia della popstar ospite a Sanremo sarebbe davvero un colpaccio, per Amadeus, che ha siglato accordi -ad oggi- con i Black Eyed Peas e con i Depeche Mode. Stride un po’ il silenzio ancora presente ma, come anticipato, potrebbe voler puntare al colpo di scena a pochi giorni (ore?) dall’inizio del Festival. Inoltre, potrebbe essere una notizia che svelerà all’ultimo minuto. Negli anni scorsi, è già successo che un ospite venisse annunciato in conferenza stampa, proprio nei giorni della kermesse musicale.

Nelle settimane scorse, la cantante ha annunciato il Celebration World Tour, una serie di concerti con tutti i più grandi successi della sua carriera. Un live “greatest hits” che ha già fatto numerosi sold out (dal Regno Unito all’Italia, con due date, ad oggi, a Milano).

Materiale inedito, ad oggi, non c’è, da promuovere. Ma Madonna, icona della musica internazionale, potrebbe benissimo presentarsi ed esibirsi con un medley dei suoi più grandi successi. Non impossibile, insomma, come ipotesi.

I rumors continuano e sono legati proprio a quell’anticipazione fatta da Amadeus su un’artista ancora da annunciare, come ospite dell’ultima serata. In attesa di scoprire il nome, le aspettative sono comunque molto alte…

Madonna, quanto è stata a Sanremo

La cantante è stata al Festival di Sanremo in altre due occasioni, nel 1995 con “Take a Bow” e nel 1998 con l’elegante “Frozen”, durante la conduzione di Raimondo Vianello. Il 2023 segnerà il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston?