Un tweet di Madame, pubblicato ieri, è entrato in tendenza proprio in queste ore, dopo essere diventato virale e aver ottenuto commenti, retweet e likes. Proprio la cantante è al primo posto in trend topic su Twitter. Il motivo? Queste parole:

se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo — madame (@sonolamadame1) June 19, 2021

Madame, trionfatrice a Sanremo tra pubblico e critica grazie al brano “Voce“, è diventata, dopo la partecipazione al Festival, ancora più nota, salendo ai primi posti della chart con il pezzo interpretato sul palco del Teatro Ariston. Giovanissima, appena 19enne, vantava già un riscontro invidiabile grazie a pezzi come “Sciccherie”, “Baby”, collaborazioni con Enia, Fabri Fibra, Ghali e Marracash e un’ospitata a X Factor nell’ultima edizione. Dopo Sanremo, la fama è aumentata ancora di più.

E, proprio le parole di questo tweet che vi abbiamo riportato, per molti è stato motivo di critica, giudicato e interpretato con tono di superbia o arroganza. Ma, letto con attenzione, non fa altro che mettere -nero su bianco- un pensiero che accomunerà moltissimi artisti. Solo Madame, quando sta mangiando, può non essere entusiasta all’idea di alzarsi per fare una foto o un selfie con qualcuno? Non credo che tutti gli attori, conduttori, cantanti, artisti -italiani o internazionali- non vedano l’ora di posare coltello e forchetta per alzarsi -ogni volta- a fare una foto con qualcuno che li riconosce. E questo è un altro passaggio non scontato: RICONOSCERE. Non significa apprezzare, conoscere la sua musica, stimare, aver visto i film o i quadri dipinti. Semplicemente capire che è quello/a che abbiamo visto in tv o su un giornale.

Madame è il personaggio, il nome d’arte di Francesca, 19enne veneta. E scorbutica, si descrive anche, lei stessa. Magari ironica, magari no. E’ davvero così sbagliato aver espresso e ammesso quello che molte altre celebrità o personaggi famosi pensano? E attenzione, non è solo un pensiero legato all’aspetto economico. Non sta dicendo che se non hanno comprato album o biglietto, allora non devono disturbarla. Parla di aver ascoltato il disco, “se non sai di che parlo”. Ci sta che qualcuno/a possa “pretendere” di potersi alzare, interrompere una cena, fare un selfie con qualcuno che -ad esempio- non stia sorridendo accanto alla Aguilera complimentandosi per quanto sia bella “Toxic”?

Del resto, pochi giorni prima, Madame aveva già sottolineato la distanza tra persona e personaggio. Perché polemizzare e indignarsi sempre, ad ogni costo?