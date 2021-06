Durante il weekend, un tweet condiviso da Madame è stato equivocato, provocando un putiferio sui social, tra polemiche e commenti negativi indirizzati alla cantante 19enne vicentina, reduce dal successo del suo album d’esordio omonimo.

Madame, attraverso Instagram Stories, ha voluto spiegare dettagliatamente il proprio pensiero, scusandosi anche per l’eccessiva impulsività e per la scelta sbagliata del social (testo raccolto da TgCom24):

Riferendosi ad un episodio non proprio piacevole che le era accaduto poco prima di pubblicare il tweet, Madame ha voluto parlare del rispetto che si dovrebbe sempre avere quando si incontra un personaggio conosciuto in un momento privato:

Su Twitter, volevo spiegare cosa fosse un fan. Dovete sapere che il rapporto fan e artista è assolutamente sacro. E poi voglio parlare di rispetto. Io penso che un fan, con cui ho un rapporto, non mi interromperebbe mai mentre mangio con la mia famiglia, con mio fratello, sono sicura che aspetterebbe che io finissi di cenare. Io, in quel momento, non sto lavorando, non sono Madame, sono figlia dei miei genitori, sono una sorella. È un momento intimo.

Madame, quindi, voleva semplicemente dire che un fan che la segue e la conosce, in quel frangente, avrebbe avuto un po’ di sensibilità in più. La cantante, comunque, ha accontentato questo “non fan” che le aveva chiesto una foto, durante una cena, unicamente perché l’aveva vista a Sanremo:

Un fan ve lo fa sapere che è un fan, ci tiene a dirmi che ha preso il biglietto, il disco, che mi segue su Instagram. Un non fan ci tiene a dirmi che non mi segue, è quello che è successo l’altra sera. “Io non ti seguo, non so cosa fai, non mi piace il tuo genere, però ti ho vista a Sanremo, possiamo farci una foto?”. La foto, l’ho fatta, perché sono rispettosa, mi alzo, sorrido e la faccio, che tu sia fan, non fan, hater e non hater, ma ho un piccolo appello, se non mi conosci e non mi segui, abbi almeno rispetto per me. Un mio fan avrebbe aspettato che finissi di cenare con la mia famiglia, sono sicura.