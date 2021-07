Madame è tra gli argomenti trend topic di queste ore, via Twitter. Il motivo? Una serie di frasi e commenti rilasciate dalla cantante nelle stories di Instagram. Il tema delle riflessioni è stato un elogio agli uomini che, sui social, non è stato accolto nel migliore dei modi…

“Farò un elogio agli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Purtroppo, involontariamente, possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini, il terrore a volte dei loro occhi, dei loro pensieri, ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali, gli uomini sono bellissimi, viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime, a presto”

"Madame":

Per le storie che ha pubblicato su Instagram pic.twitter.com/7iANY0hFXB — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 30, 2021

Su Twitter, le riflessioni di Madame, però, hanno scatenato diversi commenti critici, proprio perché giudicato “troppo generico”. E soprattutto è stato criticato quel termine, “involontariamente“, che per alcuni è motivato da esperienze negative che una persona può aver vissuto. E in quel caso, ovviamente più che comprensibile come diffidenza.

madame il terrore è involontario o è dovuto da anni di oppressione sistematica che continua ogni giorno e che mette in pericolo le donne in ogni parte della loro vita? pic.twitter.com/iGnId9bl8t — 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢 ☯️☁️ (@sunshinata_) July 30, 2021

Addirittura c’è chi pensa che sia stata un’occasione persa:

Madame tu potevi essere una donna bisessuale che parla delle donne della sessualità della discriminazione invece no hai scelto di fare la pick me girl ed elogiare i poveri uomini pikkoli ancyeli — Fra 🚬 Locatelli stan account (@epynefrina) July 30, 2021

Al centro della discussione è finito anche l’uso -secondo qualcuno- sbagliato dei social da parte della cantante (“Se qualcuno le vuole bene togliete i social a madame perché io capisco che sia piccolina ma cavolo non è possibile che faccia uno scivolone al mese, non è più giustificabile e lo dico anche per il suo bene perché prima o poi pesterà un merd0ne più grosso di lei”)

Se qualcuno le vuole bene togliete i social a madame perché io capisco che sia piccolina ma cavolo non è possibile che faccia uno scivolone al mese, non è più giustificabile e lo dico anche per il suo bene perché prima o poi pesterà un merdone più grosso di lei — Ansya S T A L K E R 🐝 (@StalkerAnsya) July 30, 2021

Altri, però, giustamente, sottolineano come non ci sia nulla di scandaloso o di inappropriato nell’elogiare gli uomini. Se fosse successo al contrario, si sarebbe forse creata questa bagarre virtuale? Esistono uomini perbene come uomini pessimi. E’ così per tutti, indipendentemente dal genere sessuale, dall’uomo o donna. In qualsiasi settore esistono i buoni e i cattivi. Probabilmente Madame cercava di voler elogiare e condividere un pensiero di apertura, di fiducia, verso l’uomo dalla bella anima. Non pericoloso, non predatore, non “cattivo”.

Posso capire la polemica su madame?

Ha fatto un elogio al genere maschile specificando che non si deve fare di tutta l’erba un fascio. Cosa c’è di sbagliato in questo? 😅 pic.twitter.com/cbzDx8FPBG — credo solo in sciarpasporca (@_guess_who___) July 30, 2021

Madame non celebra gli uomini per denigrare le donne. Semplicemente è consapevole che, se da una parte ci sono donne vittima degli uomini, dall'altra parte esistono uomini vittima di altri uomini e di quel concetto di mascolinità tossica che vede l'uomo come immune da sentimenti pic.twitter.com/a6PSijepF8 — maquelloemario (@maquelloemario) July 30, 2021

Madame sarà costretta a spiegarsi? Dovrà davvero tornare sull’argomento, sulla riflessione che invitava a non generalizzare e fare di tutta l’erba un fascio, specificando che il suo elogio per diretta agli uomini “perbene?” Un corto circuito che ha infiammato il web nelle ultime ore…