Ma stasera è il titolo del nuovo singolo di Marco Mengoni, annunciato in questi minuti via social e disponibile a partire dal 18 giugno 2021. Sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 18 giugno, e già in pre-save e pre-add a questo link. Il singolo sarà inoltre disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

“Ma stasera” è descritta come un’immersione nelle sonorità della disco-funk e dell’elettronica degli anni 80 rielaborate per renderle contemporanee e portarle alla modernità dei giorni nostri.

Il testo, scritto dallo stesso Marco con Davide Petrella (Musica di F. Catitti/F. Abbate/D. Petrella), è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità. E’ anche un invito a concentrarsi sull’attimo che sta per arrivare, un invito a dare il giusto peso e valore ad ogni momento di questa socialità che sta tornando, a riflettere sulla ripartenza dopo un periodo complicato, ripartenza che inizia proprio da “questa sera” e che ci proietta in un futuro nuovo.

Per la produzione di “Ma stasera” (Epic Records Italy / Sony Music Italy), Mengoni ha scelto di collaborare con Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine), il dj/producer multiplatino che ha scalato le classifiche con la Hit “Hypnotized” (3X Platino), #1 della classifica Earone dei brani più ascoltati in radio e singolo internazionale più venduto in Italia (FIMI/Gfk), nel 2020. Il produttore originario di Dresda, in carriera ha collaborato con superstar del calibro di Dua Lipa e Lady Gaga e questa è la prima volta che produce un pezzo di un artista italiano. Il dialogo tra Marco e Tino Piontek ha portato ad un originale lavoro di “contaminazione”, partendo dal recupero di sonorità appartenenti alla nostra storia musicale, quell’italo disco degli anni 80 che ha fatto la storia del genere dance, per approdare nell’attualità del suono del 2021.

Il risultato è un pezzo funk, un incontro tra digitale e analogico, “sintetico” e “suonato” insieme, in grado di unire drum machine, basso synth e batteria elettronica con archi, piano e chitarre suonate.

“Ma stasera” tiene il tempo, questa strada parte da qui. In piedi sui pedali, San Siro, Olimpico…arrivo!

/// MA STASERA ///

Disponibile dal 18 giugno!

Da oggi in pre-save e pre-add (al link in bio).

/// MARCO NEGLI STADI ///

Biglietti in prevendita anticipata da domani alle 10 per gli utenti My Live Nation.

Biglietti disponibili da venerdì alle 11 @livenationit.

19.06.2022

Stadio San Siro

22.06.2022

Stadio Olimpico

Come potete vedere, l’annuncio del brano anticipa anche due appuntamento importantissimi per la carriera di Marco Mengoni: i concerti negli Stati previsti per giugno del prossimo anno.

Due date, il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro e il 22 giugno 2022, pochi giorni dopo, allo Stato Olimpico di Roma.

(post in aggiornamento)