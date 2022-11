Lux Aeterna è il primo singolo che anticipa il nuovo disco dei Metallica, 72 Seasons, disponibile dal 14 aprile 2023. L’album è prodotto da Greg Fidelman con il frontman James Hetfield e il batterista Lars Ulrich. Il disco verrà pubblicato a circa sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio, Hardwired…To Self-Destruct, rilasciato nel 2016 e dal quale furono estratti i singoli Hardwired, Moth into Flame, Atlas Rise!, Now That We’re Dead e Spit Out the Bone. In Italia, ha raggiunto il quarto posto come posizione più alta nella classifica FIMI degli album più venduti, ottenendo anche la certificazione di Disco D’Oro. Qui sotto potete leggere testo e traduzione di Lux Aeterna dei Metallica.

Lux Aeterna, ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Cliccando qui potete ascoltare Lux Aeterna e vedere il video ufficiale della canzone.

Lux Aeterna, Metallica, Testo canzone

Anticipation

In domination

A sea of hearts beat as one, unified

Magnification

All generations

Approaching thunder awaiting the light

Full speed or nothing

Full speed or nothing

Lux Æterna

Lux Æterna, yeah!

Exhilaration

Frenzied sensation

Kindred alliance connected inside

Commiseration

Sonic salvation

Cast out the demons that strangle your life

Full speed or nothing

Full speed or nothing

Lux Æterna

Lux Æterna, yeah!

Lux Æterna

Emancipation

Kill isolation

Never alone for the feelings alike

Amplification

Lightning the nation

Never alive more

Than right here tonight

Full speed or nothing

Full speed or nothing

Lux Æterna

Lux Ætеrna, yeah!

Light it

Lux Aeterna, Metallica, Traduzione canzone

Anticipazione

Al dominio

Un mare di cuori batteva all’unisono, uniti

Ingrandimento

Tutte le generazioni

Un tuono che si avvicina in attesa della luce

A tutta velocità o niente

A tutta velocità o niente

Luce eterna

Luce eterna, sì!

Euforia

Sensazione frenetica

Alleanza affine collegata all’interno

Commiserazione

Salvezza sonora

Scaccia i demoni che strangolano la tua vita

A tutta velocità o niente

A tutta velocità o niente

Luce eterna

Lux Æterna, sì!

Luce eterna

Emancipazione

Uccidi l’isolamento

Mai solo per i sentimenti simili

Amplificazione

Fulmine la nazione

Mai più vivo

Che proprio qui stasera

A tutta velocità o niente

A tutta velocità o niente

Luce eterna

Lux Ætеrna, sì!

Accendila