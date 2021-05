E’ uscito l’album di Aka 7even, cantante finalista ad Amici 20. All’interno del disco, successi come “Yellow”, “Mi manchi” e “Loca”, presentati proprio durante il percorso all’interno del talent show.

In queste ore, però, nella playlist di New Music Friday di Spotify, è stato inserito anche il brano “Luna“, presente proprio nel progetto di inediti del giovane artista.

Qui sotto potete vedere la nostra intervista video in occasione della pubblicazione del disco. A seguire il testo e l’audio della canzone “Luna”

1

Nel pezzo, Aka 7even affronta i ricordi legati alla persona che non è più accanto a lui, le mani che sfiorano il corpo e i desideri di riaverla accanto e di poterla portare sulla spiaggia, davanti alla luna, in piena notte.

E cerco un mood

dove tu non ci sei più

ma vedo solo ricordi di te

come i tuoi occhi che parlano

come le mani ti sfiorano

e scendo giù

dove mi porti se mi fai del male

io ti porto su una spiaggia al mare

C’ho la testa che fu fu fu ma

e la tua pelle che sa di schiuma

dimmi dove è la lu lu lu luna

che ti ci porterò anche in piena notte

c’ho la testa che fu fu fu ma

la tua pelle che sa di schiuma

dimmi dov’è il mio mo mo moonlight

che ti ci porto per averti a fianco a me

Lei non mi capiva proprio

mi diceva è solo un gioco

da fare con te perché sei diverso

come puoi lasciarmi se non lasci il segno

ti ho dentro me come tutte le cose che non ti ho detto

come le frasi scritte che non hai letto

E scendo giù

dove mi porti se mi fai del male

io ti porto su una spiaggia al mare

C’ho la testa che fu fu fu ma

e la tua pelle che sa di schiuma

dimmi dove è la lu lu lu luna

che ti ci porterò anche in piena notte

c’ho la testa che fu fu fu ma

la tua pelle che sa di schiuma

dimmi dov’è il mio mo mo moonlight

che ti ci porto per averti a fianco a me

C’ho la testa che fu fu fu ma

e la tua pelle che sa di schiuma

dimmi dove è la lu lu lu luna

che ti ci porterò anche in piena notte

c’ho la testa che fu fu fu ma

la tua pelle che sa di schiuma

dimmi dov’è il mio mo mo moonlight

che ti ci porto per averti a fianco a me