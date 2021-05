Esce domani l’album di Aka 7even, finalista di Amici 20 nella categoria canto.

Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Entrato nel roster di Cosmophonix Prodction, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato.

Il suo primo singolo ufficiale rilasciato come Luca Marzano, “Niente se non te”, diventa virale in pochissimi giorni ed il videoclip che lo accompagna, a meno di un mese dalla pubblicazione su YouTube, raggiunge e supera il milione di views. Nel 2019 Luca decide di cambiare direzione artistica sposando una progettualità maggiormente contaminata dalle sonorità urban pop d’oltreoceano; il tutto si concretizza con il cambio nome in Aka 7even.

I suoi brani, di cui cura spesso le produzioni, e l’originalità del progetto lo portano a collaborare con tante star della scena urban italiana sino a novembre 2020, anno in cui partecipa alla ventesima edizione di Amici. Proprio durante il percorso di Amici, Aka mette in mostra oltre che le sue doti canore e di poli-strumentista,(suona chitarra, basso, batteria e pianoforte), le sue abilità come autore scrivendo proprio all’interno della scuola il brano “Mi Manchi”.

Proprio “Mi Manchi” prodotto da Cosmophonix esordisce al primo posto della classifica Italiana Itunes oltre che essere l’unico singolo della ventesima edizione del talent show Mediaset ad entrare nella Viral50 global.

Dopo Irama, Aka 7even è il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della prestigiosa Top 50 Italia Spotify e ad aprile 2021 a programma in corso raggiunge la Certificazione Platino FIMI che battezza l’artista 20enne nel mercato discografico. Umile, determinato, autentico e versatile, Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

Abbiamo intervistato Aka 7even proprio in occasione dell’uscita del suo disco che contiene 12 pezzi, tra i quali i successi di “Yellow”, “Mi manchi”, “Mille parole” e la hit recente “Loca”.

Non potevamo non partire dal bilancio dell’esperienza ad Amici 20:

“E’ stato fighissimo, è un’esperienza che fai una volta… Sono entrato ad Amici con una mentalità e con una consapevolezza e mentalità opposta. Ho vissuto sensazioni ed esperienze diverse ogni cinque minuti, all’interno della Casetta e del palco stesso. Un’esperienza che consiglio a tutti, che ti cambia”

Il momento più intenso “è stata la semifinale, perché non mi aspettavo di andare in finale. Talmente era forte l’emozione che forse non sono riuscito a dimostrarla del tutto. La mia mente si è svuotata, è stato bellissimo. Il momento più difficile è stato l’inizio del serale dove sono arrivate le mie insicurezze che, fortunatamente, nel corso delle puntate poi sono sparite”.

Secondo un sondaggio, lui risulterebbe il più amato, una sorta di vincitore morale

“Non sapevo nulla, non percepivo, ci venivano solo detti i numeri, disco di platino. disco d’oro. Quando mi ridanno il telefono e mi accorgo di tutte le persone che mi seguono, quell’affetto, è stato bellissimo”.

“Non vedo l’ora, il fatto che le persone ascoltino qualcosa che io sono, è stupendo. C’è l’Aka prima di Amici, durante e durante. C’è un artista eclettico con sfumature, tutto quello che mi rappresenta, versatile” sono le sue emozioni alla vigilia della pubblicazione dell’album.

1

Con Aka 7even abbiamo parlato del bel rapporto con Anna Pettinelli, dei live in calendario e di molto altro. Qui sopra l’intervista video integrale al cantante.