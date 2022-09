Luigi Strangis, Voglio la Gonna è il nuovo album

Dopo il successo dell’EP Strangis, pubblicato dopo la sua vittoria nell’edizione dell’anno scorso di Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis è pronto per pubblicare il suo primo album ufficiale.

Il nuovo progetto discografico del cantautore e polistrumentista 21enne si intitola Voglio la Gonna e sarà disponibile a partire dal prossimo 14 ottobre. L’album è già disponibile in pre-order e sarà disponibile anche in versione autografata su Amazon e in versione limitata, bundle cd autografato e felpa, sul sito musicfirst.it.

La prima anticipazione dell’album è Stai bene su tutto, singolo pubblicato lo scorso 16 settembre.

La spiegazione del titolo di quest’album arriva direttamente da Luigi Strangis che, tramite il comunicato ufficiale, ha dichiarato che “ognuno di noi deve essere libero di poter esprimere al meglio sé stesso, la sua indole e i suoi sogni e poterli perseguire senza l’ingabbiamento degli stereotipi”.

A novembre, Luigi Strangis si esibirà nei club con due date che si terranno a Milano e a Roma, precisamente il 16 novembre 2022 all’Alcatraz di Milano e il 20 novembre all’Atlantico di Roma.

Il cantautore, inoltre, ha anche interpretato le versioni italiane delle canzoni contenute nella colonna sonora del film Il Talento di Mr. Crocodile, che verrà distribuito nelle sale a partire dal prossimo 27 ottobre. Nella versione originale, le canzoni sono eseguite da Shawn Mendes.

Tornando all’EP Strangis, il primo progetto discografico di Luigi Strangis, trascinato soprattutto dal singolo Tienimi Stanotte, ha raggiunto il primo posto nella classifica FIMI degli album più venduti ed è stato certificato Disco D’Oro.

Luigi Strangis, Voglia la Gonna: tracklist

1. Occhi lucidi

2. Chissenefrega

3. Stai bene su tutto

4. Sembra Woodstock

5. Strano

6. Non cambia mai

7. Niente a parte te

8. Bang Bang

9. Tracce di Te

10. Cicatrici